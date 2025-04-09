DS Automobiles'ten 6 yeni bayi

Yayınlanma: 09.04.2025 - 14:37

Güncelleme: 09.04.2025 - 14:37

Şirketten yapılan açıklamaya göre, premium segmenti otomobil üreticisi DS Automobiles, Türkiye genelindeki satış ve satış sonrası hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Bu yıl 6 'DS Store' açılışı yapan şirket, gerçekleştirdiği yatırımlarla, hizmet anlayışını daha fazla otomobilsevere ulaştırıyor. Koluman Monde, Turgut Motorlu Taşıtlar ve Mepa tarafından hizmet sunan 9 adet DS Store, yeni yatırımcıların eklenmesiyle Türkiye'deki sayısını 15'e yükseltti.

Bu yıl açılan DS Store'ların yer aldığı kentler Bursa, Samsun, İstanbul, Sivas, Denizli ve Van oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, ''Türkiye çapındaki hizmet ağımıza, dördü yeni şehirlerde, ikisi ise şehirlerinde gücümüzü artıracak altı yeni DS Store birden ekledik. Türkiye çapındaki yetkili satış kanalımız DS STORE’ların sayısı, yeni açılışlarla birlikte 15'e, DS Servis hizmeti veren noktalarımız da 25'e ulaştı'' ifadelerini kullandı.