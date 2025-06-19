Operasyonel araç kiralama sektörü ilk çeyrekte küçüldü!

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin operasyonel araç kiralama sektörü verilerini açıkladı. Bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, sektör yılın ilk üç ayında yüzde 3,8 daraldı. Filo büyüklüğü 242 bin 200 araca gerilerken sektörün aktif büyüklüğü 292 milyar TL olarak kaydedildi.

FAİZLERDEKİ ARTIŞ TALEBİ DÜŞÜRDÜ

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, sektörün 2018 yılındaki 328 bin araçlık filosunun, 2025’in ilk çeyreği itibarıyla 242 bine düştüğünü belirtti. Artan kredi faizleri nedeniyle kira maliyetlerinin ciddi oranda yükseldiğini vurgulayan Yaşa, bu durumun şirketleri tasarrufa yönelttiğini ve operasyonel kiralama talebinin düşmesine neden olduğunu söyledi. Ardından Yaşa şöyle konuştu:

“Enflasyondaki düşüş ve finansmana erişimin kolaylaşması durumunda sektörümüz yeniden büyüme trendine girecektir. Avrupa'da kiralamanın toplam araç satışlarındaki payı yüzde 57 civarındayken, Türkiye’de bu oran henüz yüzde 15. Potansiyelimiz yüksek, ancak kısa vadede enflasyon, finansmana erişim ve maliyetler belirleyici olacak.”

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇ PAYI

Rapora göre, sektör araç parkında hibrit ve elektrikli araçların payı yüzde 10,4’e ulaştı. Benzinli araçlar yüzde 60,7 ile parkın büyük kısmını oluştururken, dizel araçların payı yüzde 28,8’e geriledi. Sedan gövde tipi yüzde 44,3’le en çok tercih edilen araç tipi olurken, hatchback araçlar yüzde 25,3 ve SUV’lar yüzde 21,6 oranında tercih edildi.

RENAULT ZİRVEDE

Türkiye operasyonel kiralama pazarında en çok tercih edilen marka yüzde 18,7’lik payla Renault oldu. Fiat yüzde 16,2 ile ikinci, Toyota yüzde 9,4 ile üçüncü sırada yer aldı. Kompakt sınıf araçlar parkın yüzde 47’sini oluştururken, küçük sınıf yüzde 31 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 10,1 pay aldı. Hafif ticari araçların oranı ise 2018’de yüzde 2,9 iken, 2025’te yüzde 7,1’e çıktı.

DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Sektörde müşteri sayısı da ciddi oranda azaldı. 2021 yılında 28 bin 300 olan müşteri sayısı, 2024 sonunda 22 bin 100’e ve 2025’in ilk çeyreğinde 20 bin 900’e geriledi. TOKKDER Başkanı Yaşa, özellikle KOBİ’lerde operasyonel kiralama farkındalığının artırılması gerektiğini vurguladı.

Sektör, 2025’in ilk üç ayında toplam 11 milyar TL vergi ödeyerek ekonomiye önemli bir katkı sundu. Kağan Yaşa, araç kiralama gider sınırının yükseltilmesi ve GPS zorunluluğu gibi düzenlemelerin gözden geçirilmesinin sektöre destek sağlayacağını belirtti.

'SAHİPLİK YERİNE KULLANIM ANLAYIŞI'

Geleceğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yaşa, “Sahiplik yerine kullanım” anlayışının hızla yaygınlaştığını, bireylerin ve kurumların sadece ihtiyaç duydukları süre boyunca araç kullanmayı tercih ettiklerini ifade etti. Araç paylaşımı ve kiralama modellerinin önümüzdeki dönemde daha fazla öne çıkacağını sözlerine ekledi.