Ortadoğu’da kontak kapatıldı: Otomobil devleri savaş kıskacında

Otomobil devleri sadece lojistik koridorların tıkanmasıyla değil, bu kez doğrudan "tüketici korkusuyla" savaşıyor. Nissan’ın üst düzey yöneticisi Guillaume Cartier’in açıklamaları durumun vehametini özetledi. Cartier ''Körfez ülkelerinde otomobil talebi yüzde 40 ile yüzde 60 arasında sert bir düşüş yaşadı. Bölgenin efsaneleşmiş modeli Nissan Patrol bile bu durgunluktan kaçamadı'' dedi.

STELLANTIS'TE BÜYÜME

Krizin en çarpıcı verilerinden biri Stellantis grubundan geldi. Peugeot, Fiat ve Jeep gibi dev markaları bünyesinde barındıran Stellantis, Körfez ülkelerine yaptığı sevkiyatların ilk çeyrekte yarı yarıya azalarak yaklaşık 3 bin adede gerilediğini bildirdi. Ancak dikkat çeken bir detay olarak; dev grup bölgedeki bu sert kayba rağmen, küresel ölçekteki yıllık satışlarını yüzde 12 oranında artırmayı başardı. Bu durum, Orta Doğu’daki krizin ne kadar spesifik ve derin bir darboğaz yarattığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kriz nedeniyle Nissan üretim rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Ortadoğu için planlanan parçalar, rotayı Kuzey Amerika’ya çevirdi. Savaşın enerji maliyetlerini tetiklemesiyle birlikte, sadece Ortadoğu değil, ABD pazarında bile tüketiciler yükselen yakıt maliyetleri nedeniyle araç alım kararlarını ertelemeye başladı. Lojistik darboğazı aşmak isteyen üreticiler ise Hürmüz Boğazı yerine sevkıyatlarını Cidde ve Füceyre gibi alternatif limanlara yönlendirerek ayakta kalmaya çalışıyor.