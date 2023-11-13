Otomobil piyasasında kampanyalar doludizgin

Yayınlanma: 13.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.11.2023 - 03:56

Otomobil firmaları yılsonunda ellerinde stok kalmaması için kampanyaları ardı ardına sıralamaya başladı. Ekim ayında kendini hissettirmeye başlayan kampanyalar kasımda daha yüksek indirimler, düşük faizli krediler, takas indirimleri ve donanım ya da yakıt hediyeleriyle daha cazip hale getirilmeye çalışılıyor.

TOYOTA

Toyota Hilux modelinde 200 bin TL’ye varan indirim ve 100 bin TL’ye 12 ay vadede yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor. 200 bin TL indirim yapılan Corolla Cross’taysa 200 bin TL’ye 12 ay vadede yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Yaris Cross’ta

170 bin TL’ye varan, Corolla Sedan’da 180 bin TL’ye, Corolla Hatchback’te 160 bin TL’ye, Yaris Hybrid’de 160 bin TL’ye ve Yaris’te 135 bin TL’ye varan indirim yapılıyor. Bu modellerde istenirse 200 bin TL’ye 12 ay vadede yüzde 0 faizli kredi seçeneği tercih edilebiliyor.

SEAT

Ibiza ve Arona’da 12 ay vadeli 300 bin TL kredi aylık yüzde 1.79 faiz oranıyla kullandırılırken, Leon, Ateca ve Tarraco modellerinde 12 ay vadeli 222 bin TL kredi yüzde 0 faizle veriliyor.

RENAULT VE DACIA

Clio’da 200 bin TL kredi için 12 ay vadede yüzde 1.99 faiz oranı uygulanıyor. Austral’de 100 bin TL takas indirimi veya 300 bin TL krediye 12 ay vade ve yüzde 0.99 faiz oranı sunulurken, Koleos’ta 140 bin TL’ye varan fiyat indirimi veya 250 bin TL için 12 ay vadede yüzde 1.39 faizli kredi kullandırılıyor. Dacia Duster için 60 bin TL takas veya yüzde 1.39 faiz oranıyla 250 bin TL kredi sağlanıyor.

AUDI

Audi elektrikli SUV modelleri Q8 e-tron ve Q8 Sportback e-tron modellerinde 18 ay vadeli 2 milyon TL kredi kullanımına yüzde 2.99 faiz oranı uyguluyor.

PEUGEOT

Peugeot 2008 ve 508 modellerinde 220 bin TL için 12 ay vadede yüzde 0.99 faizli kredi sağlanıyor. Aynı vade ve faiz oranıyla 408 ve 3008 için 300 bin TL, 308 için 200 bin TL, 208 için de 120 bin TL kredi kullandırılıyor. 5008’de 270 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 1.59 faizli kredi sağlanıyor. Rifter’daysa kredi miktarı 180 bin TL. Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van’da bireysel tüketicilere 180 bin TL’ye kadar 18 ay vadeli yüzde 1.59 faizli, ticari müşterilere 200 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli yüzde 1.69 faizli kredi sağlanıyor.

DS AUTOMOBILES

DS 4 Performance Line benzinli ve dizel seçenekleri, takas desteği ya da 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0.99 faizli kredi, sınırlı sayıda üretim DS 4 Esprit de Voyage benzinli ve dizel seçenekleri ise takas desteğiyle sunuluyor. DS 7, DS 7 E-TENSE ve DS 7 E-TENSE 4x4’te de takas desteği veriliyor.

HONDA

Civic Sedan Executive+ donanımının hem benzinli hem ECO versiyonlarına yönelik olarak 280 bin TL’ye kadar kredilerde yüzde 0 faiz oranı ile 12 ay taksit imkânı veya 185 bin TL’ye varan takas imkânı sağlanıyor. HR-V e:HEV’in Advance ve Style donanımlarında 190 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği veya 120 bin TL takas desteği sunuluyor.

OPEL

Grandland’de 300 bin TL için 12 ay vadede yüzde 0.99 faizli kredi teklifine ek olarak Ultimate donanımlı versiyonunda 100 bin TL takas desteği, 1.5 130 HP AT8 GS versiyonunda ise online rezervasyona özel 249 bin 900 TL’ye varan indirim yapılıyor. 12 ay vadede yüzde 0.99 faizli kredi sunulan modellerden Corsa’da 200 bin TL, Astra’nın manuel şanzımanlı Editon donanımında 200 bin TL, otomatik şanzımanlı Edition donanımlı versiyonunda 250 bin TL kredi sağlanıyor.

CITROEN

C4 ve C4 X’de 25 bin TL tutarında yakıt kartı, elektrikli e-C4 ve e-C4X’te 20 bin TL’lik E-Şarj kartı hediyesiyle birlikte 250 bin TL için 12 ay vadede yüzde 0.99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay vadede yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. C5 Aircross’ta 12 ay vadede yüzde 0.99 faizli 300 bin TL kredi veya 220 bin TL için 12 ay vadede yüzde 0 faizli kredi sağlanıyor. C3 Aircross için 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0.99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. C3 modelinde ise 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0.99 faizli kredi kullandırılıyor.

MG

ZS modelinde 200 bin TL için 12 ay vadede yüzde 0.59 faizli kredi imkânına ek olarak 80 bin TL’lik takas desteği hem 1.0 T-GDI Comfort hem de Luxury Plus donanımında sağlanıyor. ZS’in 1.5 T-GDI Comfort versiyo-nunda ise 40 bin TL’lik takas desteği imkânı bulunuyor. MG4 modelinin Comfort ve Luxury donanımlı versiyonları da 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0.59 faizli kredi olanağına ek olarak Comfort donanımlı versiyonda 80 bin TL, Luxury donanımlı versiyonda ise 40 bin TL takas desteği ile alınabiliyor.

CHERY

OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO’da 250 bin TL için 12 ay vadede yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Kasım ayı boyunca kamu çalışanları ve KOBİ’lere özel 65 bin TL’ye varan indirim avantajı da sunuluyor.

SKODA

Kamiq’te 110 bin TL indirimle birlikte 200 bin TL için 12 ay vadede yüzde 0 faizli kredi kullandırılıyor. Karoq’ta indirim miktarı 130 bin TL’ye, Kodiaq’ta ise 240 bin TL’ye ulaşıyor. 120 bin TL’ye varan indirim yapılan Scala’da 200 bin TL için 12 ay vadede yüzde 0 faizli kredi desteğiyle almak da mümkün.