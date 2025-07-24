Cumhuriyet Gazetesi Logo
Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte indirim beklenen tüm elektrikli otomobiller!
Paylaş

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte indirim beklenen tüm elektrikli otomobiller!

24.07.2025 14:49:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
Takip Et:
Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte indirim beklenen tüm elektrikli otomobiller!

Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi. Elektrikli modellerde en düşük ÖTV oranı yüzde 10'dan yüde 25'e çıktı. Fiyatının düşmesi ve yükselmesi beklenen modeller belli oldu.İşte fiyatı düşecek elektrikli otomobiller...

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte indirim beklenen tüm elektrikli otomobiller!

Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile elektrikli, fosil yakıtlı ve hibrit araçlardan alınan ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi.

Bu değişiklikte en büyük farklardan biri de elektrik motorlu grupta yaşandı.

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte indirim beklenen tüm elektrikli otomobiller!

Elektrikli otomobillerde ÖTV oranları şu şekilde uygulanıyordu:

  • Motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve matrahı 1.450.000 TL’yi aşmayan araçlarda; ÖTV %10, KDV %20
  • Motor gücü 160 kW’ı geçmeyen fakat matrahı 1.450.000 TL’yi aşan araçlarda; ÖTV %40, KDV %20
  • Motor gücü 160 kW üstü ve matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayan araçlarda; ÖTV %50, KDV %20
  • Motor gücü 160 kW üstü ve matrahı 1.350.000 TL'yi aşan araçlarda; ÖTV %60, KDV %20
Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte indirim beklenen tüm elektrikli otomobiller!

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDE YENİ ÖTV ORANLARI

Yeni kararla birlikte en düşük ÖTV oranı yüzde 25 olurken matrah değerlerinde de değişikliğe gidildi. Yeni kararla uygulanacak ÖTV oranları şöyle oldu:

  • Motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve matrahı 1.650.000 TL’yi aşmayan araçlarda; ÖTV %25, KDV %20
  • Motor gücü 160 kW’ı geçmeyen fakat matrahı 1.650.000 TL’yi aşan araçlarda; ÖTV %55, KDV %20
  • Motor gücü 160 kW üstü ve matrahı 1.650.000 TL'yi aşmayan araçlarda; ÖTV %65, KDV %20
  • Motor gücü 160 kW üstü ve matrahı 1.650.000 TL'yi aşan araçlarda; ÖTV %75, KDV %20
Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte indirim beklenen tüm elektrikli otomobiller!

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYATLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Yeni düzenleme ile birlikte elektrikli otomobil fiyatlarına yüzde 13.63'e kadar zam beklenirken bazı araçlara ise yüzde 10.72'ye kadar indirim yapılabilecek.

Bu kararın ardından toplamda en az vergi (KDV + ÖTV) yüzde 32'den yüzde yüzde 50'ye çıktı.

Bu da fiyatlarda yüzde 13.63'lük artış olacağı anlamına geliyor.

Yüzde 40 ÖTV alınan bazı modeller matrah değişimi ile yüzde 25 ÖTV'ye tabi olacak. Burada indirimin ise yüzde 10.72'ye tekabül edecek.

Matrah değeri 1 milyon 650 bin TL'nin üzerinde olup 160 kW altındaki modellere ise yüzde 10.71 zam gelmesi bekleniyor.

Daha önce önce matrah değeri ve beygir gücü nedeniyle yüzde 60 ÖTV alınan kısıtlı sayıdaki araç yüzde 65 ÖTV'ye tabi olacakken büyük bir kısmı ise yüzde 75, yüzde 50 ÖTV alınanlar ise yüzde 65 ÖTV'ye tabi olacak. Bu da 220 beygirin üzerindeki araçlarda fiyatların yüzde 10'a kadar artacağı anlamına geliyor.

Türkiye'de elektrikli otomobil satışında en büyük paya sahip olan bölüm yüzde 10'luk vergi dilimine giren araçlarken yeni kararla elektrikli otomobil satışının da düşmesi bekleniyor.

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte indirim beklenen tüm elektrikli otomobiller!

İNDİRİM GELMESİ BEKLENEN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

10 model içinse indirim bekleniyor. İşte indirim gelmesi beklenen elektrikli otomobiller: 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte indirim beklenen tüm elektrikli otomobiller!

Kia EV3 (GT Line Long versiyonu)

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte indirim beklenen tüm elektrikli otomobiller!

Hyundai Ioniq 5 (Advance versiyonu)

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte indirim beklenen tüm elektrikli otomobiller!

Skoda Enyaq E-Prestige BEV 60

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte indirim beklenen tüm elektrikli otomobiller!

Mini Countryman-E JCW 

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte indirim beklenen tüm elektrikli otomobiller!

Kia EV6

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte indirim beklenen tüm elektrikli otomobiller!

Opel Grandland-e

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte indirim beklenen tüm elektrikli otomobiller!

Peugeot e-5008

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte indirim beklenen tüm elektrikli otomobiller!

Peugeot e-3008

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte indirim beklenen tüm elektrikli otomobiller!

BYD Seal U EV

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte indirim beklenen tüm elektrikli otomobiller!

Skoda Enyaq Coupe E-Sportline BEV 60

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte indirim beklenen tüm elektrikli otomobiller!

Bu modeller eğer 1 milyon 650 bin TL'nin altında vergisiz olarak satılabilirse vergi oranı da düşmüş olacak ancak aksi durumda en az yüzde 10 zam gelecek.

O dört model ise şunlar:

  • Hyundai Ioniq 5 (Advance versiyonu)
  • Skoda Enyaq E-Prestige
  • Mini Countryman-E JCW 
  • Skoda Enyaq Coupe E-Sportline BEV 60
İlgili Konular: #otomobil #elektrikli araç #ÖTV #İndirim