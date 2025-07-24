Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte indirim beklenen tüm elektrikli otomobiller!

Bu değişiklikte en büyük farklardan biri de elektrik motorlu grupta yaşandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile elektrikli, fosil yakıtlı ve hibrit araçlardan alınan ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi.

Yeni kararla birlikte en düşük ÖTV oranı yüzde 25 olurken matrah değerlerinde de değişikliğe gidildi. Yeni kararla uygulanacak ÖTV oranları şöyle oldu:

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYATLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Yeni düzenleme ile birlikte elektrikli otomobil fiyatlarına yüzde 13.63'e kadar zam beklenirken bazı araçlara ise yüzde 10.72'ye kadar indirim yapılabilecek.

Bu kararın ardından toplamda en az vergi (KDV + ÖTV) yüzde 32'den yüzde yüzde 50'ye çıktı.

Bu da fiyatlarda yüzde 13.63'lük artış olacağı anlamına geliyor.

Yüzde 40 ÖTV alınan bazı modeller matrah değişimi ile yüzde 25 ÖTV'ye tabi olacak. Burada indirimin ise yüzde 10.72'ye tekabül edecek.

Matrah değeri 1 milyon 650 bin TL'nin üzerinde olup 160 kW altındaki modellere ise yüzde 10.71 zam gelmesi bekleniyor.

Daha önce önce matrah değeri ve beygir gücü nedeniyle yüzde 60 ÖTV alınan kısıtlı sayıdaki araç yüzde 65 ÖTV'ye tabi olacakken büyük bir kısmı ise yüzde 75, yüzde 50 ÖTV alınanlar ise yüzde 65 ÖTV'ye tabi olacak. Bu da 220 beygirin üzerindeki araçlarda fiyatların yüzde 10'a kadar artacağı anlamına geliyor.

Türkiye'de elektrikli otomobil satışında en büyük paya sahip olan bölüm yüzde 10'luk vergi dilimine giren araçlarken yeni kararla elektrikli otomobil satışının da düşmesi bekleniyor.