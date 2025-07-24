Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Resmi Gazete'de yeni ÖTV düzenlemesine ait 10115 sayılı cumhurbaşkanı kararı bugün yayımlandı.
Karara göre içten yanmalı motorlu, hibrit ve elektrikli araçlarda ÖTV oranları değişti.
Matrah değerlerinin uzun süredir değişmediği fosil yakıtlı araçlarda düzenlemeden önce 1.6 litre silindir hacmi altındaki motorlu modellerden yüzde 80 ÖTV alınırken bu oran artık yüzde 70 ila yüzde 100 arasında uygulanacak.
İşte yeni ÖTV oranları...
Motor silindir hacmi 1400 santimetre küpü geçmeyenler:
- Özel tüketim vergisi matrahı 650 bin lirayı aşmayanlar: Yüzde 70 ÖTV oranı
- Özel tüketim vergisi matrahı 650 bin lirayı aşıp 900 bin lirayı aşmayanlar: Yüzde 75 ÖTV oranı
- Özel tüketim vergisi matrahı 900 bin lirayı aşıp 1,1 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 80 ÖTV oranı
- Diğerleri: Yüzde 90 ÖTV oranı
Motor silindir hacmi 1400 santimetre küpü geçen, 1600 santimetre küpü geçmeyenler:
- Özel tüketim vergisi matrahı 850 bin lirayı aşmayanlar: Yüzde 75 ÖTV oranı
- Özel tüketim vergisi matrahı 850 bin lirayı aşıp 1,1 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 80 ÖTV oranı
- Özel tüketim vergisi matrahı 1,1 milyon lirayı aşıp 1,65 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 90 ÖTV oranı
- Diğerleri: Yüzde 100 ÖTV oranı
HANGİ MODELLERİN FİYATI DÜŞECEK?
Düzenlemeye göre motor silindir hacmi 1.6 litrenin altında olan bazı araçların ÖTV oranları yüzde 5 ila 10 arasında düşecek.
Bu düzenlemeye göre ÖTV oranının yüzde 80'den yüzde 75'e inip fiyatının düşmesi beklenen modeller şöyle:
Fiat 600
Renault Clio
Nissan Juke
Volkswagen Polo
Toyota Corolla
Dacia Jogger
Honda Jazz
Skoda Fabia
SWM G01F
Ford Focus
Seat Arona
Citroen C3 Aircross
Seat Ibiza
Toyota Yaris
Renault Duster
Opel Frontera
Kia XCeed
Skoda Scala
SsangYong Tivoli
Volkswagen Golf
Opel Mokka
Citroen C4 X
Volkswagen Taigo
Renault Captur
Citroen C4
Suzuki Vitara
Renault Megane
Alfa Romeo Junior
Skoda Kamiq
Volkswagen T-Cross
Hyundai Kona
EN BÜYÜK İNDİRİM BU MODELLERE
Bu düzenlemeye göre ÖTV oranının yüzde 80'den yüzde 70'e inip fiyatının düşmesi beklenen modeller şöyle:
Fiat Egea
Kia Picanto
Hyundai i10
Hyundai i20
Opel Corsa
Hyundai Bayon
Dacia Sandero Stepway
Ford Puma
Suzuki Swift
Kia Stonic
Resmi Gazete'de yeni ÖTV düzenlemesine ait 10115 sayılı cumhurbaşkanı kararı bugün yayımlandı.
Karara göre içten yanmalı motorlu, hibrit ve elektrikli araçlarda ÖTV oranları değişti.
Matrah değerlerinin uzun süredir değişmediği fosil yakıtlı araçlarda düzenlemeden önce 1.6 litre silindir hacmi altındaki motorlu modellerden yüzde 80 ÖTV alınırken bu oran artık yüzde 70 ila yüzde 100 arasında uygulanacak.
İşte yeni ÖTV oranları...
Motor silindir hacmi 1400 santimetre küpü geçmeyenler:
- Özel tüketim vergisi matrahı 650 bin lirayı aşmayanlar: Yüzde 70 ÖTV oranı
- Özel tüketim vergisi matrahı 650 bin lirayı aşıp 900 bin lirayı aşmayanlar: Yüzde 75 ÖTV oranı
- Özel tüketim vergisi matrahı 900 bin lirayı aşıp 1,1 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 80 ÖTV oranı
- Diğerleri: Yüzde 90 ÖTV oranı
Motor silindir hacmi 1400 santimetre küpü geçen, 1600 santimetre küpü geçmeyenler:
- Özel tüketim vergisi matrahı 850 bin lirayı aşmayanlar: Yüzde 75 ÖTV oranı
- Özel tüketim vergisi matrahı 850 bin lirayı aşıp 1,1 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 80 ÖTV oranı
- Özel tüketim vergisi matrahı 1,1 milyon lirayı aşıp 1,65 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 90 ÖTV oranı
- Diğerleri: Yüzde 100 ÖTV oranı
HANGİ MODELLERİN FİYATI DÜŞECEK?
Düzenlemeye göre motor silindir hacmi 1.6 litrenin altında olan bazı araçların ÖTV oranları yüzde 5 ila 10 arasında düşecek.
Bu düzenlemeye göre ÖTV oranının yüzde 80'den yüzde 75'e inip fiyatının düşmesi beklenen modeller şöyle:
Fiat 600
Renault Clio
Nissan Juke
Volkswagen Polo
Toyota Corolla
Dacia Jogger
Honda Jazz
Skoda Fabia
SWM G01F
Ford Focus
Seat Arona
Citroen C3 Aircross
Seat Ibiza
Toyota Yaris
Renault Duster
Opel Frontera
Kia XCeed
Skoda Scala
SsangYong Tivoli
Volkswagen Golf
Opel Mokka
Citroen C4 X
Volkswagen Taigo
Renault Captur
Citroen C4
Suzuki Vitara
Renault Megane
Alfa Romeo Junior
Skoda Kamiq
Volkswagen T-Cross
Hyundai Kona
EN BÜYÜK İNDİRİM BU MODELLERE
Bu düzenlemeye göre ÖTV oranının yüzde 80'den yüzde 70'e inip fiyatının düşmesi beklenen modeller şöyle:
Fiat Egea
Kia Picanto
Hyundai i10
Hyundai i20
Opel Corsa
Hyundai Bayon
Dacia Sandero Stepway
Ford Puma
Suzuki Swift
Kia Stonic