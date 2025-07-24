Cumhuriyet Gazetesi Logo
Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...
Paylaş

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

24.07.2025 12:28:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
Takip Et:
Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Binek otomobillerde ÖTV oranları cumhurbaşkanı kararı ile değişti. Yeni oranlara göre fiyatların hangi modellerde düşeceği merak edilmeye başlandı. İşte fiyatı düşecek benzinli ve dizel sıfır otomobiller...

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Resmi Gazete'de yeni ÖTV düzenlemesine ait 10115 sayılı cumhurbaşkanı kararı bugün yayımlandı.

Karara göre içten yanmalı motorlu, hibrit ve elektrikli araçlarda ÖTV oranları değişti.

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Matrah değerlerinin uzun süredir değişmediği fosil yakıtlı araçlarda düzenlemeden önce 1.6 litre silindir hacmi altındaki motorlu modellerden yüzde 80 ÖTV alınırken bu oran artık yüzde 70 ila yüzde 100 arasında uygulanacak.

İşte yeni ÖTV oranları...

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Motor silindir hacmi 1400 santimetre küpü geçmeyenler:

  • Özel tüketim vergisi matrahı 650 bin lirayı aşmayanlar: Yüzde 70 ÖTV oranı
  • Özel tüketim vergisi matrahı 650 bin lirayı aşıp 900 bin lirayı aşmayanlar: Yüzde 75 ÖTV oranı
  • Özel tüketim vergisi matrahı 900 bin lirayı aşıp 1,1 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 80 ÖTV oranı
  • Diğerleri: Yüzde 90 ÖTV oranı
Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Motor silindir hacmi 1400 santimetre küpü geçen, 1600 santimetre küpü geçmeyenler:

  • Özel tüketim vergisi matrahı 850 bin lirayı aşmayanlar: Yüzde 75 ÖTV oranı
  • Özel tüketim vergisi matrahı 850 bin lirayı aşıp 1,1 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 80 ÖTV oranı
  • Özel tüketim vergisi matrahı 1,1 milyon lirayı aşıp 1,65 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 90 ÖTV oranı
  • Diğerleri: Yüzde 100 ÖTV oranı
Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

HANGİ MODELLERİN FİYATI DÜŞECEK?

Düzenlemeye göre motor silindir hacmi 1.6 litrenin altında olan bazı araçların ÖTV oranları yüzde 5 ila 10 arasında düşecek.

Bu düzenlemeye göre ÖTV oranının yüzde 80'den yüzde 75'e inip fiyatının düşmesi beklenen modeller şöyle:

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Fiat 600

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Renault Clio

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Nissan Juke

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Volkswagen Polo

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Toyota Corolla

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Dacia Jogger

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Honda Jazz

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Skoda Fabia

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

SWM G01F

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Ford Focus

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Seat Arona

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Citroen C3 Aircross

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Seat Ibiza

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Toyota Yaris

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Renault Duster

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Opel Frontera

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Kia XCeed

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Skoda Scala

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

SsangYong Tivoli

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Volkswagen Golf

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Opel Mokka

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Citroen C4 X

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Volkswagen Taigo

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Renault Captur

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Citroen C4

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Suzuki Vitara

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Renault Megane

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Alfa Romeo Junior

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Skoda Kamiq

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Volkswagen T-Cross

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Hyundai Kona

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

EN BÜYÜK İNDİRİM BU MODELLERE

Bu düzenlemeye göre ÖTV oranının yüzde 80'den yüzde 70'e inip fiyatının düşmesi beklenen modeller şöyle:

 

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Fiat Egea

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Kia Picanto

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Hyundai i10

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Hyundai i20

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Opel Corsa

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Hyundai Bayon

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Dacia Sandero Stepway

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Ford Puma

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Suzuki Swift

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Kia Stonic

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Resmi Gazete'de yeni ÖTV düzenlemesine ait 10115 sayılı cumhurbaşkanı kararı bugün yayımlandı.

Karara göre içten yanmalı motorlu, hibrit ve elektrikli araçlarda ÖTV oranları değişti.

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Matrah değerlerinin uzun süredir değişmediği fosil yakıtlı araçlarda düzenlemeden önce 1.6 litre silindir hacmi altındaki motorlu modellerden yüzde 80 ÖTV alınırken bu oran artık yüzde 70 ila yüzde 100 arasında uygulanacak.

İşte yeni ÖTV oranları...

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Motor silindir hacmi 1400 santimetre küpü geçmeyenler:

  • Özel tüketim vergisi matrahı 650 bin lirayı aşmayanlar: Yüzde 70 ÖTV oranı
  • Özel tüketim vergisi matrahı 650 bin lirayı aşıp 900 bin lirayı aşmayanlar: Yüzde 75 ÖTV oranı
  • Özel tüketim vergisi matrahı 900 bin lirayı aşıp 1,1 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 80 ÖTV oranı
  • Diğerleri: Yüzde 90 ÖTV oranı
Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Motor silindir hacmi 1400 santimetre küpü geçen, 1600 santimetre küpü geçmeyenler:

  • Özel tüketim vergisi matrahı 850 bin lirayı aşmayanlar: Yüzde 75 ÖTV oranı
  • Özel tüketim vergisi matrahı 850 bin lirayı aşıp 1,1 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 80 ÖTV oranı
  • Özel tüketim vergisi matrahı 1,1 milyon lirayı aşıp 1,65 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 90 ÖTV oranı
  • Diğerleri: Yüzde 100 ÖTV oranı
Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

HANGİ MODELLERİN FİYATI DÜŞECEK?

Düzenlemeye göre motor silindir hacmi 1.6 litrenin altında olan bazı araçların ÖTV oranları yüzde 5 ila 10 arasında düşecek.

Bu düzenlemeye göre ÖTV oranının yüzde 80'den yüzde 75'e inip fiyatının düşmesi beklenen modeller şöyle:

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Fiat 600

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Renault Clio

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Nissan Juke

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Volkswagen Polo

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Toyota Corolla

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Dacia Jogger

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Honda Jazz

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Skoda Fabia

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

SWM G01F

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Ford Focus

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Seat Arona

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Citroen C3 Aircross

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Seat Ibiza

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Toyota Yaris

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Renault Duster

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Opel Frontera

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Kia XCeed

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Skoda Scala

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

SsangYong Tivoli

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Volkswagen Golf

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Opel Mokka

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Citroen C4 X

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Volkswagen Taigo

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Renault Captur

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Citroen C4

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Suzuki Vitara

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Renault Megane

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Alfa Romeo Junior

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Skoda Kamiq

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Volkswagen T-Cross

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Hyundai Kona

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

EN BÜYÜK İNDİRİM BU MODELLERE

Bu düzenlemeye göre ÖTV oranının yüzde 80'den yüzde 70'e inip fiyatının düşmesi beklenen modeller şöyle:

 

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Fiat Egea

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Kia Picanto

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Hyundai i10

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Hyundai i20

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Opel Corsa

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Hyundai Bayon

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Dacia Sandero Stepway

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Ford Puma

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Suzuki Swift

 

Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Kia Stonic

İlgili Konular: #otomobil #ÖTV #İndirim #sıfır araç