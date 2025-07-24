Otomobillerde yeni ÖTV oranları açıklandı: İşte fiyatı düşecek modeller...

Resmi Gazete'de yeni ÖTV düzenlemesine ait 10115 sayılı cumhurbaşkanı kararı bugün yayımlandı. Karara göre içten yanmalı motorlu, hibrit ve elektrikli araçlarda ÖTV oranları değişti.

Matrah değerlerinin uzun süredir değişmediği fosil yakıtlı araçlarda düzenlemeden önce 1.6 litre silindir hacmi altındaki motorlu modellerden yüzde 80 ÖTV alınırken bu oran artık yüzde 70 ila yüzde 100 arasında uygulanacak. İşte yeni ÖTV oranları...

Motor silindir hacmi 1400 santimetre küpü geçmeyenler: Özel tüketim vergisi matrahı 650 bin lirayı aşmayanlar: Yüzde 70 ÖTV oranı

Özel tüketim vergisi matrahı 650 bin lirayı aşıp 900 bin lirayı aşmayanlar: Yüzde 75 ÖTV oranı

Özel tüketim vergisi matrahı 900 bin lirayı aşıp 1,1 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 80 ÖTV oranı

Diğerleri: Yüzde 90 ÖTV oranı

Motor silindir hacmi 1400 santimetre küpü geçen, 1600 santimetre küpü geçmeyenler: Özel tüketim vergisi matrahı 850 bin lirayı aşmayanlar: Yüzde 75 ÖTV oranı

Özel tüketim vergisi matrahı 850 bin lirayı aşıp 1,1 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 80 ÖTV oranı

Özel tüketim vergisi matrahı 1,1 milyon lirayı aşıp 1,65 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 90 ÖTV oranı

Diğerleri: Yüzde 100 ÖTV oranı

HANGİ MODELLERİN FİYATI DÜŞECEK? Düzenlemeye göre motor silindir hacmi 1.6 litrenin altında olan bazı araçların ÖTV oranları yüzde 5 ila 10 arasında düşecek. Bu düzenlemeye göre ÖTV oranının yüzde 80'den yüzde 75'e inip fiyatının düşmesi beklenen modeller şöyle:

Fiat 600

Renault Clio

Nissan Juke

Volkswagen Polo

Toyota Corolla

Dacia Jogger

Honda Jazz

Skoda Fabia

SWM G01F

Ford Focus

Seat Arona

Citroen C3 Aircross

Seat Ibiza

Toyota Yaris

Renault Duster

Opel Frontera

Kia XCeed

Skoda Scala

SsangYong Tivoli

Volkswagen Golf

Opel Mokka

Citroen C4 X

Volkswagen Taigo

Renault Captur

Citroen C4

Suzuki Vitara

Renault Megane

Alfa Romeo Junior

Skoda Kamiq

Volkswagen T-Cross

Hyundai Kona

EN BÜYÜK İNDİRİM BU MODELLERE Bu düzenlemeye göre ÖTV oranının yüzde 80'den yüzde 70'e inip fiyatının düşmesi beklenen modeller şöyle:

Fiat Egea

Kia Picanto

Hyundai i10

Hyundai i20

Opel Corsa

Hyundai Bayon

Dacia Sandero Stepway

Ford Puma

Suzuki Swift

Kia Stonic

Resmi Gazete'de yeni ÖTV düzenlemesine ait 10115 sayılı cumhurbaşkanı kararı bugün yayımlandı. Karara göre içten yanmalı motorlu, hibrit ve elektrikli araçlarda ÖTV oranları değişti.

Matrah değerlerinin uzun süredir değişmediği fosil yakıtlı araçlarda düzenlemeden önce 1.6 litre silindir hacmi altındaki motorlu modellerden yüzde 80 ÖTV alınırken bu oran artık yüzde 70 ila yüzde 100 arasında uygulanacak. İşte yeni ÖTV oranları...

Motor silindir hacmi 1400 santimetre küpü geçmeyenler: Özel tüketim vergisi matrahı 650 bin lirayı aşmayanlar: Yüzde 70 ÖTV oranı

Özel tüketim vergisi matrahı 650 bin lirayı aşıp 900 bin lirayı aşmayanlar: Yüzde 75 ÖTV oranı

Özel tüketim vergisi matrahı 900 bin lirayı aşıp 1,1 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 80 ÖTV oranı

Diğerleri: Yüzde 90 ÖTV oranı

Motor silindir hacmi 1400 santimetre küpü geçen, 1600 santimetre küpü geçmeyenler: Özel tüketim vergisi matrahı 850 bin lirayı aşmayanlar: Yüzde 75 ÖTV oranı

Özel tüketim vergisi matrahı 850 bin lirayı aşıp 1,1 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 80 ÖTV oranı

Özel tüketim vergisi matrahı 1,1 milyon lirayı aşıp 1,65 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 90 ÖTV oranı

Diğerleri: Yüzde 100 ÖTV oranı

HANGİ MODELLERİN FİYATI DÜŞECEK? Düzenlemeye göre motor silindir hacmi 1.6 litrenin altında olan bazı araçların ÖTV oranları yüzde 5 ila 10 arasında düşecek. Bu düzenlemeye göre ÖTV oranının yüzde 80'den yüzde 75'e inip fiyatının düşmesi beklenen modeller şöyle:

Fiat 600

Renault Clio

Nissan Juke

Volkswagen Polo

Toyota Corolla

Dacia Jogger

Honda Jazz

Skoda Fabia

SWM G01F

Ford Focus

Seat Arona

Citroen C3 Aircross

Seat Ibiza

Toyota Yaris

Renault Duster

Opel Frontera

Kia XCeed

Skoda Scala

SsangYong Tivoli

Volkswagen Golf

Opel Mokka

Citroen C4 X

Volkswagen Taigo

Renault Captur

Citroen C4

Suzuki Vitara

Renault Megane

Alfa Romeo Junior

Skoda Kamiq

Volkswagen T-Cross

Hyundai Kona

EN BÜYÜK İNDİRİM BU MODELLERE Bu düzenlemeye göre ÖTV oranının yüzde 80'den yüzde 70'e inip fiyatının düşmesi beklenen modeller şöyle:

Fiat Egea

Kia Picanto

Hyundai i10

Hyundai i20

Opel Corsa

Hyundai Bayon

Dacia Sandero Stepway

Ford Puma

Suzuki Swift