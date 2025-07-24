Yeni ÖTV düzenlemesiyle fiyatı düşecek modeller belli oldu! İşte hibrit otomobiller için yeni ÖTV düzenlemesi...

Otomotivde ÖTV oranlarının düzenlenmesine yönelik hükümler içeren "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile konuya ilişkin cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda hibrit bazı modellerde vergi oranında indirim söz konusu olurken araçların büyük bölümünden alınan vergi oranları ise artırıldı.

HAFİF HİBRİT ARAÇLARDA ÖTV

Fişli olmayan hibrit modellerde ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi. Hibrit modellerde yeni ÖTV oranları şöyle oldu...

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 santimetre küpü geçmeyenler:

ÖTV matrahı 1,25 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 70 ÖTV oranı

Diğerleri: Yüzde 80 ÖTV oranı

TOYOTA MODELLERİNİ ETKİLEYECEK

Önceki düzenlemede ÖTV matrah değerine oranla yüzde 45 ile yüzde 80 arasındaydı. Ancak matrah değerleri çok düşük kaldığı için bu sınıfta yer alan modeller yüzde 80 ÖTV'ye tabiydi.

1.6 litre ile 2 litre arasında silidir hacmine sahip modellerse matrah değerine göre yüzde 130 ya da yüzde 150 ÖTV'ye tabiydi. Ancak yine muzun süredir yüzde 130'a tabi bir modelin satışı bulunmuyordu.

Yeni düzenlemede bu kapsamdaki araçların tabi olacağo ÖTV oranı ise 1 miyon 650 bin TL altındakiler için yüzde 150 üzerindekiler içinse yüzde 170 oldu.

Bu kapsamda indirime girmesi beklenen modellerin Toyota Corolla Sedan ve Toyota CH-R ve Toyota Corolla Cross olması bekleniyor.

FİŞLİ HİBRİTLERE BÜYÜK ZAM

Yeni düzenleme ile fişli hibrit bazı modellere büyük oranda zam yapıldığı görüldü.

Yeni düzenlemede yer alan ifadeler şöyle oldu:

Elektrik motoru da bulunan araç dışından şarj edilebilir araçlardan, ağırlıklı birleşik kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, eşdeğer elektrik enerjisiyle katedilebilir menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlar

Motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçmeyenler:

ÖTV matrahı 1,35 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 45 ÖTV oranı

Diğerleri: Yüzde 75 ÖTV oranı

Motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçen fakat 1800 santimetre küpü geçmeyenlerden ÖTV matrahı 1,35 milyon lirayı aşmayanlar: Yüzde 85 ÖTV oranı

Bu listede matrah değerleri önceki listeye göre değişmezken oranların sırasıyla yüzde 30, 50 ve 70 şeklindeydi. Her bir basamağın 15 puan arttığı görüldü.

Bu da yüzde 11.2'ye kadar fiyatların artacağı anlamına geliyor.