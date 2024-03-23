48 ay vade yüzde 70 kredi ile alınabilecek tüm otomobiller belli oldu: Seç beğen al! İşte o liste...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrikli motorlu taşıtların alımına ilişkin kredi tutarlarında düzenlemeye gitti. Kredi tutarının taşıtın değerine oranını nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına karar verildi. Vade sınırı ise 48 ay olarak belirlendi.
BDDK'nin elektrikli motorlu taşıtların alımına ilişkin kredi tutarlarında düzenlemeye gitmesi ile 1 milyon 600 bin TL altındaki otomobillerde yüzde 70'e kadar kredi kullanılabilmesi sağlandı. İşte yüzde 70 kredi kullanılabilen otomobil modelleri...
Opel Mokka Elektrik Ultimate 100 kW - 1 milyon 553 bin 900 TL
Citroen e-C4 X
100 KW Shine Bold - 1 milyon 543 bin TL
Citroen e-C4
100 KW Shine Bold - 1 milyon 504 bin TL
115 KW Shine Bold - 1 milyon 594 bin TL
Hyundai Kona Advance 115 kW - 1 milyon 499 bin TL
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil - 1 milyon 432 bin 600 TL
Fiat 500e
Hatchback - 1 milyon 425 bin 900 TL
3+1 - 1 milyon 455 bin 900 TL
Cabrio - 1 milyon 490 bin 900 TL
MG4 Electric Comfort - 1 milyon 369 bin TL
Peugeot E-208 GT 100kW - 1 milyon 361 bin 500 TL
Renault Zoe Intense R135 - 1 milyon 352 bin TL
Opel Corsa Elektrik GS 100 kW - 1 milyon 326 bin 900 TL
Leapmotor T03 - 995 bin TL
Yudo Elit - 990 bin TL
Dacia Spring Extreme Electric 65 bg - 885 bin TL
Citroen Ami One Electric - 437 bin TL
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