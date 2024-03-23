48 ay vade yüzde 70 kredi ile alınabilecek tüm otomobiller belli oldu: Seç beğen al! İşte o liste...

BDDK'nin elektrikli motorlu taşıtların alımına ilişkin kredi tutarlarında düzenlemeye gitmesi ile 1 milyon 600 bin TL altındaki otomobillerde yüzde 70'e kadar kredi kullanılabilmesi sağlandı. İşte yüzde 70 kredi kullanılabilen otomobil modelleri...