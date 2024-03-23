48 ay vade yüzde 70 kredi ile alınabilecek tüm otomobiller belli oldu: Seç beğen al! İşte o liste...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrikli motorlu taşıtların alımına ilişkin kredi tutarlarında düzenlemeye gitti. Kredi tutarının taşıtın değerine oranını nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına karar verildi. Vade sınırı ise 48 ay olarak belirlendi.

Savaşkan İskefli
23 Mart 2024 Cumartesi, 16:12
48 ay vade yüzde 70 kredi ile alınabilecek tüm otomobiller belli oldu: Seç beğen al! İşte o liste...

BDDK'nin elektrikli motorlu taşıtların alımına ilişkin kredi tutarlarında düzenlemeye gitmesi ile 1 milyon 600 bin TL altındaki otomobillerde yüzde 70'e kadar kredi kullanılabilmesi sağlandı. İşte yüzde 70 kredi kullanılabilen otomobil modelleri...

48 ay vade yüzde 70 kredi ile alınabilecek tüm otomobiller belli oldu: Seç beğen al! İşte o liste...

Opel Mokka Elektrik Ultimate 100 kW - 1 milyon 553 bin 900 TL

48 ay vade yüzde 70 kredi ile alınabilecek tüm otomobiller belli oldu: Seç beğen al! İşte o liste...

Citroen e-C4 X 

100 KW Shine Bold - 1 milyon 543 bin TL

48 ay vade yüzde 70 kredi ile alınabilecek tüm otomobiller belli oldu: Seç beğen al! İşte o liste...

Citroen e-C4 

100 KW Shine Bold - 1 milyon 504 bin TL

115 KW Shine Bold - 1 milyon 594 bin TL

48 ay vade yüzde 70 kredi ile alınabilecek tüm otomobiller belli oldu: Seç beğen al! İşte o liste...

Hyundai Kona Advance 115 kW - 1 milyon 499 bin TL

48 ay vade yüzde 70 kredi ile alınabilecek tüm otomobiller belli oldu: Seç beğen al! İşte o liste...

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil - 1 milyon 432 bin 600 TL

48 ay vade yüzde 70 kredi ile alınabilecek tüm otomobiller belli oldu: Seç beğen al! İşte o liste...

Fiat 500e 

Hatchback - 1 milyon 425 bin 900 TL

3+1 - 1 milyon 455 bin 900 TL

Cabrio - 1 milyon 490 bin 900 TL

48 ay vade yüzde 70 kredi ile alınabilecek tüm otomobiller belli oldu: Seç beğen al! İşte o liste...

MG4 Electric Comfort - 1 milyon 369 bin TL

48 ay vade yüzde 70 kredi ile alınabilecek tüm otomobiller belli oldu: Seç beğen al! İşte o liste...

Peugeot E-208 GT 100kW - 1 milyon 361 bin 500 TL

48 ay vade yüzde 70 kredi ile alınabilecek tüm otomobiller belli oldu: Seç beğen al! İşte o liste...

Renault Zoe Intense R135 - 1 milyon 352 bin TL

48 ay vade yüzde 70 kredi ile alınabilecek tüm otomobiller belli oldu: Seç beğen al! İşte o liste...

Opel Corsa Elektrik GS 100 kW - 1 milyon 326 bin 900 TL

48 ay vade yüzde 70 kredi ile alınabilecek tüm otomobiller belli oldu: Seç beğen al! İşte o liste...

Leapmotor T03 - 995 bin TL

48 ay vade yüzde 70 kredi ile alınabilecek tüm otomobiller belli oldu: Seç beğen al! İşte o liste...

Yudo Elit - 990 bin TL

48 ay vade yüzde 70 kredi ile alınabilecek tüm otomobiller belli oldu: Seç beğen al! İşte o liste...

Dacia Spring Extreme Electric 65 bg - 885 bin TL

48 ay vade yüzde 70 kredi ile alınabilecek tüm otomobiller belli oldu: Seç beğen al! İşte o liste...

Citroen Ami One Electric - 437 bin TL

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