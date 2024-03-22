Audi'nin yeni modeli tanıtıldı: Elektrikli Q6 e-tron SUV yüzde 15 fiyat avantajı ile geliyor...
Yeni tamamen elektrikli Audi Q6 e-tron SUV, SQ6 e-tron ile birlikte tanıtıldı. Yeni platformu kullanan model Almanya'daki ana fabrikada üretilen ilk elektrikli model olacak.
Yeni Audi Q6 e-tron'un üzerindeki örtü kalktı. Markanın dünya çapında en çok satan modeli Q5 ile aynı segmentte yer alan elektrikli bir SUV olan bu yepyeni elektrikli otomobilden büyük beklentiler var.
Audi'nin teknik bilgi birikiminin tüm gücünün Q6 e-tron'a aktarılmış olması hiç de şaşırtıcı değil.
Bu iyileştirmelerin anahtarı, tamamen yeni bir platformun sunulması. PPE mimarisi Porsche ile birlikte geliştirilmiştir ve aynı zamanda tamamen yeni Macan EV'nin de temelini oluşturuyor. Q6 e-tron, Almanya Ingolstadt'taki ana fabrikasında üretilecek ilk Audi EV olacak.
AUDI Q6 E-TRON TASARIM
Audi, Q6 e-tron'un dış görünümünde oldukça muhafazakâr davranmış. Dış tasarım, kavisli ve kabarmış tekerlek kemerleri etrafında e-tron GT'den ilham alırken, kapıların alt kısımlarındaki koyu renkli ekler amiral gemisi Q8 e-tron'a bir selam niteliğinde.
Q5'TEN DAHA BÜYÜK
4.771 metre uzunluğuyla mevcut Q5'ten 108 mm daha uzun. Ancak daha yakından bakıldığında Q6 e-tron'un ilgi çekiciliği ayrıntılarında ortaya çıkıyor. Ön taraftaki LED farlar ikiye ayrılmış. Alt kısım kısa ve uzun farlarla ilgilenirken, her bir üst ünite 61 ayrı segment sayesinde özelleştirilebilir gündüz sürüş grafiklerine sahip.
Işıklar Audi'nin 'Singleframe' ızgarasının ters çevrilmiş bir versiyonunun yanında yer alıyor. Burada ızgara gövde rengine boyanmış ve çevresindeki alanın çoğu siyah renkte.
AUDI Q6 E-TRON OLED TEKNOLOJİSİ
Arka tarafta, Q6 e-tron farları OLED teknolojisine sahip. Her bir kuyruk lambasındaki üç ayrı panel, bir dizi farklı aydınlatma grafiği sağlamak için pikseller gibi çalışabilen ve hatta diğer yol kullanıcılarını yaklaşan bir tehlike veya otomobilin yarı otonom sürüş moduna girmesi durumunda bilgilendirebilen 60 ayrı segmente ev sahipliği yapıyor.
AUDI Q6 E-TRON İÇ MEKÂN
Kabin içinde, bilgi-eğlence ve gösterge paneli için yepyeni bir işletim sistemi barındırmak üzere tamamen farklı bir düzen bulunuyor. Sürücünün önünde, hafifçe kıvrılan bir panel içinde 14,5 inçlik MMI dokunmatik ekrana sorunsuz bir şekilde karışan 11,9 inçlik bir sanal kokpit gösterge paneli yer alıyor.
SESLİ KOMUT
Android tabanlı işletim sistemi kontrollerin çoğunu bu ekranda barındırıyor. Klima kontrolü için her zaman fiziksel kontrolleri kullanmak daha kolay olsa da Audi bu durumda sesli komutların ayarları değiştirmek için en önemli araç olduğu gerçeğiyle karşı çıkıyor.
ALIŞKANLIKLARA GÖRE ÇÖZÜMLER
Hem sürücüden hem de ön yolcudan gelen sesli komutları öğrenebilen ve hatta önceki alışkanlıklara göre proaktif olarak önerilerde bulunabilen 'Hey Audi' sesli asistan aracılığıyla 800'e kadar işlev 100 etkileşimle kontrol edilebiliyor. Yolcular ayrıca ayarları kendilerinin değiştirebilmelerine olanak tanıyan 10,9 inçlik bir üçüncül ekrana sahipler.
SINIFININ EN GENİŞLERİNDEN
İkinci sırada da oturma şansımız oldu ve Q6 e-tron, hem baş hem de diz mesafesinin bolca sunulmasıyla iç mekan konusunda sınıf lideri olmaya aday görünüyor. 526 litrelik bagaj oldukça cömert ve kaputun altında 64 litrelik geniş bir saklama alanı ile destekleniyor.
580 KİLOGRAMLIK DEVASA BATARYA
Lansmanda iki model sunulacak. Q6 quattro ve SQ6'nın her ikisi de çift motorlu bir düzene ve 580 kg'lık otomobilin tabanının bir parçasını oluşturan 100 kWh (94,9 kWh net) bataryaya sahip.
AUDI Q6 E-TRON PERFORMANS DEĞERLERİ
Q6 kombine 382 bhp güç üretirken, SQ6'nın tepe gücü 510 bhp. Q6, sıfırdan 100 kilomtre/sa'e 5.9 saniyede çıkarken SQ6'da ise bu süre 4.3 saniyeye düşüyor.
ARKADAN İTİŞLİ MODEL DE GELECEK
Q6 e-tron'un ömrünün ilerleyen dönemlerinde bir çift arkadan itişli model de ürün gamına katılacak. Standart model 83kWh'lik daha küçük bir batarya kullanırken, Performance adı verilen diğer model ise dört tekerlekten çekişli lansman modelinden daha uzun bir menzil için 100kWh'lık bir üniteye sahip olacak.
RS Q6 TEST AŞAMASINDA
Ayrıca RS Q6 test edilirken görüldü ve 600 bg'in üzerinde güç üretmesi bekleniyor.
ŞARJ SÜRESİ
En yüksek 270kW şarj hızına ulaşabilen 800 voltluk mimari sayesinde şarj işlemi de oldukça hızlı olacak. Bu da sadece 21 dakikada yüzde 10-80'lik bir dolum için yeterli. Audi'nin resmi verilerine göre, yüzde 10-35 arasında en az 250kW'lık bir şarj mümkün olacak ve tüm EV'lerin şarj hızları maksimum seviyelerine ulaştıklarında düşse de Q6 hâlâ yüzde 80'de 100kW kapasiteye sahip olacak.
Yerleşik 11kW AC şarj cihazı lansmandan itibaren sunulacak ve daha sonra daha hızlı bir 22kW sistemi gelecek. E-tron GT gibi Q6 e-tron da evde şarjı kolaylaştırmak için her iki tarafta birer tane olmak üzere iki AC şarj portuna sahip.
ÇOK KAYNAKLI ISI POMPASI
Çok kaynaklı bir ısı pompası havayı sadece dış ortamdan çekmekle kalmıyor, aynı zamanda güç aktarma organlarından gelen atık ısıyı da yakalıyor. Audi, bu termal yönetim seviyesinin bir dizi faydası olduğunu söylüyor. Kabinin daha verimli soğutulması ve ısıtılması ve akü sıcaklığını her zaman optimum seviyeye yakın tutma yeteneği, menzili -10 ve +20 santigrat derece arasında yaklaşık 32 km artırdığı ve ayrıca iddia edilen şarj hızlarının ve 0-100 km/sa sürelerinin tekrar tekrar elde edilebilmesini sağladığı anlamına geliyor.
REJENERATİF FREN
Buna ek olarak Q6 e-tron, şimdiye kadar herhangi bir elektrikli araçta görülen en güçlü fren rejenerasyon teknolojisine sahip olacak. Motorlar yavaşlarken 220kW'a kadar enerji geri kazanabiliyor ve bu enerji, gereken fren gücüne ve mevcut yol koşullarına bağlı olarak her iki aks arasında paylaştırılabiliyor.
Audi'ye göre bu enerji, duraklamaların yaklaşık yüzde 95'inin mekanik fren sistemi hiç kullanılmadan gerçekleştirilebilmesi için yeterli.
Sistem sadece enerjiyi iyi bir şekilde geri kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda sol pedal aracılığıyla çok doğal ve güven verici bir his veriyor.
B MODU DAHA GÜÇLÜ
Regen ayarları direksiyona monte edilmiş pedallar aracılığıyla üç farklı güç seviyesine ayarlanabiliyor, daha güçlü bir 'B' modu ise sürüş selektörü aracılığıyla seçilebiliyor.
Tüm bunlar Q6 quattro'nun WLTP verilerine göre 544 km kadar menzil sunacağı anlamına geliyor. Tesla Model Y Long Range'den 92 km daha fazla.
Audi SQ6, daha yüksek güç çıkışının bir yan etkisinden ziyade daha geniş jantları ve lastiklerinin bir sonucu olarak sadece biraz daha az sunacaktır.
Q6 E-TRON FİYATI
Q6 e-tron'un fiyatı İngiltere'de 68 bin 975 sterlinden başlayacak ve S modeli 92 bin 950 sterlinden satışa sunulacak. Tek motorlu 83kWh model sonunda seriye katıldığında, yaklaşık 55 bin sterlinden başlayacak.
Diğer Audi SUV'larının formülünü takip ederek, daha şık bir Sportback modeli de daha sonraki bir tarihte gelecek.
Q6 E-TRON TÜRKİYE FİYATI
Audi Q8 e-tron Sport 55 300KW Quattro İngiltere'de 80 bin 910 sterline listeleniyor. Türkiye'de ise 6 milyon 771 bin 570 TL'ye satışa sunuluyor. İngiltere'de Q6 e-tron 68 bin 975 sterline satışa sunulacakken döviz kurlarında değişim yaşanmaz ise Türkiye'de de benzer fiyat fark oranı ile 5 milyon 775 bin lira civarında bir fiyata sahip olması beklenebilir. Bu da yeni modelin yaklaşık olarak Audi Q8 e-tron'dan yüzde 15 civarında daha uygun bir fiyatla satışa sunulmasının beklendiği anlamına geliyor.
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