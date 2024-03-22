Audi'nin yeni modeli tanıtıldı: Elektrikli Q6 e-tron SUV yüzde 15 fiyat avantajı ile geliyor...

ÇOK KAYNAKLI ISI POMPASI

Çok kaynaklı bir ısı pompası havayı sadece dış ortamdan çekmekle kalmıyor, aynı zamanda güç aktarma organlarından gelen atık ısıyı da yakalıyor. Audi, bu termal yönetim seviyesinin bir dizi faydası olduğunu söylüyor. Kabinin daha verimli soğutulması ve ısıtılması ve akü sıcaklığını her zaman optimum seviyeye yakın tutma yeteneği, menzili -10 ve +20 santigrat derece arasında yaklaşık 32 km artırdığı ve ayrıca iddia edilen şarj hızlarının ve 0-100 km/sa sürelerinin tekrar tekrar elde edilebilmesini sağladığı anlamına geliyor.