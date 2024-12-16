Otomotiv Sanayii Derneği, 2024'ün ilk 11 aylık verilerini açıkladı: Üretim yüzde 8 düştü

Yayınlanma: 16.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.12.2024 - 04:00

Geçen yılın ilk 11 aylık dönemine göre yüzde 6 azalan otomobil üretimi ise 822 bin 361 adede ulaştı. Ticari araç grubunda, yılın ilk 11 ayında üretim yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 25 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 geriledi.

2023 yılının ilk 11 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 5, ağır ticari araç pazarı yüzde 10, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4 geriledi. Yılın ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam ihracatta yüzde 1 gerileme yaşandı. Bu dönemde, toplam ihracat 915 bin 446 adet, otomobil ihracatı ise 593 bin 562 adet düzeyinde oldu.

2024’ün ilk 11 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 geriledi ve 1 milyon 109 bin 117 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.6 artış gösterdi ve 845 bin 530 adede ulaştı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 11 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 33.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Avro bazında ise ihracat yüzde 2 arttı ve 30.6 milyar Avro olarak kaydedildi. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1 oranında artarken tedarik sanayi ihracatı da yüzde 6 arttı.