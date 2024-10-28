Otomotivde Çin-Avrupa savaşı

Yayınlanma: 28.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.10.2024 - 04:00

Uygun fiyatlı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillerle Avrupalı markalar için tehdit olarak görülen Çinli markaların Avrupa pazarını istila etmesini engellemek isteyen Avrupa Birliği, Çin Hükümeti’nin Çinli markalara sübvansiyon desteği verdiği gerekçesiyle yüzde 45’e kadar çıkan gümrük vergisi uygulama kararı almıştı.

Autonews’un haberine göre Çin hükümeti, Çinli markalara Avrupa’da yapmayı planladıkları yatırımları durdurma, yeni yatırım için yapılan görüşmeleri kesme, yeni anlaşmalar imzalamama konusunda baskı yapıyor. Avrupa Birliği ile halen devam eden gümrük vergisi tarifeleri görüşmeleri süresince Çin Hükümeti Çinli markaların düşük profil sergilemelerini, göze batmamalarını istiyor. Bu isteklerin bir sonucu olarak Dongfeng Motor, İtalya’da yapmayı düşündüğü yatırımı durdurdu. Çin Hükümeti bu konudaki haberleri doğrulamasa da Avrupa Birliği’nden Çin’e ihraç edilen bazı ürünlerle ilgili gümrük tarifeleri yükseltmeyi gündeme getirdi.

DongFeng Motor’un İtalya hükümetine gümrük tarifelerinin yanı sıra Avrupa pazarında elektrikli otomobil satışlarının istikrarsız olması nedeniyle olası atıl kapasite ve Çinli markalara talebin az olması gibi gerekçeler sunduğu da söyleniyor.

Çin hükümetinin isteğine karşılık veren bir diğer marka da Changan Automobile olmuş. Çin’e ait markalardan biri olan Changan Automobile, ekim ayında Avrupa pazarına girişiyle ilgili Milano’da yapacağı tanıtımı iptal etti. İspanya’da elektrikli otomobil üretimi için hazırlık yapan Chery’nin de 2025 Ekim ayı hedefinden vazgeçtiği haberleştirilmişti. Chery’nin Türkiye’de fabrika kurmak için görüşmelere devam ettiği ve Çin’de yapılan bir toplantıdaki açıklamaya göre İspanya, İtalya ve Türkiye’nin üretim üssü olarak seçildiği biliniyor.

Dünyanın en büyük elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üreticisi BYD’nin başkan yardımcısı Stella Li, Macaristan’daki fabrikanın 2025 sonunda üretime geçeceğini söylerken Türkiye’deki yatırımla ilgili 2026’yı üretim tarihi olarak veriyor. Yatırım teşvik belgesi henüz imzalanmayan BYD Türkiye, 4 Kasım’da bir basın toplantısı düzenleyecek. Anlaşılan o tarihe kadar yatırım teşvik belgesi imzalanacak ve BYD, ek mali yükümlülük ile elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillere yönelik Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşaması yapılan ülkeler dışında kalan ülkelere yönelik çıkarılan yönetmeliklerden muaf olarak satışlara başlayacak.