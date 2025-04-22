Otomotivde fahiş fiyatlar ve sahte ilanlar tarihe karışıyor: Yeni sistem nasıl çalışıyor?

Yayınlanma: 22.04.2025 - 13:52

Güncelleme: 22.04.2025 - 13:52

İkinci el otomobil piyasasında sahte ilanlar ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen e-Devlet onaylı "doğrulanmış ilan sistemi", sektör temsilcilerine göre hem alıcıları koruyor hem de piyasayı daha şeffaf hale getiriyor.

YETKİ DOĞRULAMASI 1 NİSAN'DA BAŞLADI

Otomotiv sektöründeki kayıt dışı ticareti engellemek için Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile 1 Nisan itibarıyla taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" uygulanmaya başlandı. Bu düzenleme ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan kişilerin Bakanlık'tan yetki belgesi almaları zorunlu hale geldi.

YETKİLENDİRME E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Taşıt ilanları, yalnızca taşıt sahibi, birinci ve ikinci derece yakınları veya taşıt sahibi tarafından yetkilendirilen belgeli işletmeler tarafından verilebilecek. İlan verme yetkisi, e-Devlet üzerinden taşınmaz ve ikinci el taşıt sektörlerinde sahte ilanlar ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesini sağlayacak şekilde yönetilecek.

FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, bu yeni sistemin, fahiş fiyatların önüne geçilmesinde önemli bir rol oynayacağına dikkat çekti. Erkoç, özellikle pandemi sonrası sıfır araç fiyatlarındaki artış nedeniyle ikinci el araçların da sıfır fiyatına satıldığını belirtti. Yetki belgesi olmayan kişilerin ilan veremeyecek olması, fiyatların daha gerçekçi olmasını sağlayacak.

ESNAF VE TÜKETİCİYE KORUMA SAĞLAYACAK

Erkoç, sistemin sadece tüketiciyi değil, aynı zamanda esnafı da koruyacağını vurgulayarak, kayıtdışı faaliyetlerin azalacağı için vergi sisteminin daha sağlıklı işleyeceğini söyledi. Ayrıca, sektörün yıllardır böyle bir düzenleme beklediğini belirten Erkoç, "Gerçekten yetki belgesi olanlar bu işi yapacak ve mesleğimiz hak ettiği yere gelecek" şeklinde konuştu.