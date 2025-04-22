SGK uzmanı temmuz zammı tahminini açıkladı: 'Enflasyonun altında bir maaş artışı...'

Yayınlanma: 22.04.2025 - 12:07

Güncelleme: 22.04.2025 - 12:41

SGK Uzmanı İsa Karakaş, köşe yazısında memur ve emekli maaşlarına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, temmuz ayında yapılacak maaş artışının iki temel bileşenden oluştuğunu belirtti. Bunları toplu sözleşme kapsamında öngörülen yüzde 5'lik artış ve yılın ilk yarısındaki enflasyon farkı diyerek açıkladı.

Ocak ve şubat aylarını kapsayan dönemde enflasyon farkının yüzde 7,42’ye ulaştığını dile getiren Karakaş, mart ayı verisinin de eklenmesiyle bu oranın yüzde 10,07’ye çıktığını aktardı. Toplu sözleşmeden gelen zam dahil edildiğinde şu an için toplam maaş artış oranının yüzde 9,02 olduğu ifade edildi.

Buna karşın Karakaş, bu oranın enflasyonun gerisinde kaldığını belirterek, “Memur ve memur emeklileri, şu anda enflasyonun altında bir maaş artışıyla karşı karşıya” ifadesini kullandı.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN TAHMİNİNİ PAYLAŞTI

Karakaş, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin eklenmesiyle altı aylık farkın tamamlanacağını ve sonucun 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak verilerle netleşeceğini hatırlattı.

Merkez Bankası’nın 2025 yılı enflasyon beklentisini yüzde 24 olarak güncellediğini aktaran Karakaş, bu hedefin gerçekleşmesinin güç olduğuna dikkat çekti. Üretici fiyatlarındaki artış ve genel ekonomik görünüm göz önünde bulundurulduğunda, yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına inmesinin düşük ihtimal olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Karakaş, temmuz ayında maaşlara yapılacak artışın yüzde 13 ila 14 bandında olabileceğini öngördü.

ZAM ORANI KADAR ALIM GÜCÜ DE GÜNDEMDE

SGK uzmanının açıklamaları maaş zamlarının sadece bir oran değil, çalışanlar ve emekliler açısından yaşam standartları üzerindeki etkisiyle de değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Öngörülen artış oranı alım gücüne etkisiyle birlikte düşünüldüğünde ekonomik yüklerin hafifleyip hafiflemeyeceği konusunda belirleyici olacak.