Ev ve arsa sahipleri dikkat: O vergide son ödeme tarihi yaklaşıyor!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 12:37

Güncelleme: 22.04.2025 - 12:37

Konut, işyeri, arsa ya da bina sahipleri, her yıl emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Bu vergi, mart-mayıs dönemi ile kasım ayında olmak üzere iki taksitte alınır. 2025 yılı birinci taksiti için son ödeme tarihi 31 Mayıs olup, bu tarihe kadar ödeme yapılmazsa gecikme faizi uygulanmaya başlanacaktır.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Belediyeye gitmeden, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi veya e-Devlet üzerinden emlak vergisi ödemesi yapmak mümkündür. Sisteme giriş yaptıktan sonra "Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme" sekmesinden taşınmaz bilgilerine ulaşılabilir ve ödeme kredi ya da banka kartı ile yapılabilir. Ayrıca ödeme sonrası dijital makbuz da alınabilir.

KİMLER VERGİDEN MUAF?

Bazı yurttaş grupları emlak vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu gruplar arasında tek konutu olan ve geliri bulunmayan yurttaşlar, emekliler, şehit yakınları, gaziler, engelli bireyler ile dul ve yetim maaşı alanlar yer almaktadır. Bu gruplar, belediyelere ya da e-Devlet üzerinden başvuru yaparak muafiyet hakkından faydalanabilir.

GECİKME FAİZİNE DİKKAT!

Emlak vergisi ödemelerinde gecikme durumunda, her ay yüzde 4,5 faiz uygulanır. Bu nedenle mükelleflerin ödemelerini son güne bırakmamaları, özellikle yoğun ödeme dönemlerinde işlem yapmaları önemlidir.

İKİNCİ TAKSİT İÇİN HAZIRLIK

Emlak vergisinin ikinci taksiti kasım ayında ödenecek olup, yurttaşların vergi borçlarını düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olacaktır.