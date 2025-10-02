Oyak'tan Renault Group'a ziyaret: O model 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Group merkezine gerçekleştirilen ziyarete, OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Lionel Jaillet, MAİS AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bahaettin Tatoğlu ve MAİS AŞ Ticari Genel Müdür Yardımcısı Levent Timur katıldı.

Ziyarette, Renault Group CEO'su Francois Provost ile tanışma toplantısında bir araya gelen Yalçıntaş, gelecek yıl Oyak Renault'nun Bursa'daki fabrikasında üretilecek yeni modelleri Renault Dizayn Merkezi'nde inceledi.

Ziyaret kapsamında Renault Satış ve Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ivan Segal ile de bir araya gelen Yalçıntaş, Türkiye'deki operasyonların sürdürülebilirliği ve pazar liderliğinin güçlendirilmesine yönelik stratejik adımları görüştü.

OYAK ve Renault Group'un üretim ve satış alanında sürdürdüğü stratejik ortaklığın önemine vurgu yapılan görüşmelerde, ulaşılan başarının karşılıklı güven ve stratejik uyum temelleri üzerine inşa edildiğine değinildi.

RENAULT BOREAL AYRINTISI

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, OYAK ve Renault Group'un yarım asrı aşkın süredir devam eden stratejik ortaklığının, Türkiye otomotiv sektöründeki güçlü işbirliği modellerinden biri olduğunu belirtti.

Bu güçlü ortaklığın, birlikte atacakları yeni adımlar için sağlam bir temel oluşturduğunu vurgulayan Yalçıntaş, Bursa'daki fabrikalarında 2026'da üretimine başlayacakları modeller arasında Renault'un yeni Duster, Boreal ile Clio'nun 6'ncı neslinin yer aldığını aktardı.

Yalçıntaş, Bursa'da üretimine başlanacak modeller için şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzun yıllardır dünya genelinde oldukça popüler olan ve severek kullanılan Renault Duster'ın yeni neslinin Bursa'da üretilmesi, Türkiye otomotiv endüstrisi ve Türkiye'deki kullanıcı kitlesi açısından büyük önem taşıyor. 2026 itibarıyla üretimine başlanacak Renault Boreal ise 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek. Bu modelin ülkemizde üretilecek olması, yüksek katma değerli C ve D segmentlerindeki varlığını güçlendirmeyi hedefleyen Renault Group'un Türkiye'yi bu stratejinin merkezine konumlandırdığını gösteriyor. Satışa sunulduğu 1990 yılından bugüne kadar dünya çapında 16 milyon, Türkiye'de ise 600 binden fazla kullanıcıya ulaşan Renault Clio'nun 6'ncı nesli de Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilecek. Clio ve diğer modellerimizde kullanacağımız yeni nesil hibrit motorumuzun Oyak Horse fabrikamızda üretiliyor olması, ülkemiz açısından büyük bir stratejik değer taşıyor."

Renault Group CEO'su Provost ise 55 yıldan uzun bir süre önce Renault ve OYAK'ın, "olağanüstü" sonuçlar vermeye devam eden bir sanayi işbirliği yolculuğuna çıktığına değindi.

Yalçıntaş'ın ziyaretinin, ortak başarılarını ve gelecekteki umut verici ufku güçlü bir şekilde hatırlattığına işaret eden Provost, şunları kaydetti:

"Birlikte, 5 milyondan fazlası ikonik Clio modeli olmak üzere 8 milyondan fazla araç ürettik. Şimdi Clio 6 ile yeni bir döneme giriyoruz. Oyak Horse tesisinde 7,5 milyondan fazla motor ve 6 milyon vites kutusu ürettik. Türkiye, Renault Group'un küresel ölçekteki en büyük üçüncü pazarı olarak kendini sağlam bir şekilde konumlandırdı. Bu kalıcı ittifak, güvene, ortak hedeflere ve bunu gerçeğe dönüştüren insanlara ortak bağlılığımızın bir kanıtıdır."