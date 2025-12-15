Performans ve şık tasarımıyla yollarda

Ford’un bağlantılı özellikleri, konfor ve güvenlik teknolojilerinin yanı sıra iddialı tasarımıyla Kuga’nın Active X versiyonu Türkiye’de müşterilerle buluşuyor.

Kuga Active X; Ford’un güçlü, tasarruflu ve çevreci 1.5L EcoBoost 186 beygir benzinli motoru ve 8 ileri otomatik şanzımanıyla dikkat çekiyor.

Active X, Ford Kuga’nın gelişmiş teknolojileri arasında; yoğun trafikte otomatik frenleme yapan adaptif hız kontrolü, geri manevralarda yayaları ve araçları algılayarak sürücüyü uyaran ve otomatik fren yapan geri fren desteği ve sürüş esnasında şerit değişiklikleri konusunda uyarı veren şerit takip sistemi yer alıyor. Ayrıca 360 derece kamera sistemi de ön, yan ve arka kameralar aracılığıyla aracı çevreleyen alanı tam perspektifte görüntüleyerek park ve dar alan manevralarını kolaylaştırıyor.

Açılabilir panoramik cam tavanı, ferah bir iç ortam sunarken yüksek teknolojili kullanıcı arayüzüne sahip 13,2 inç orta konsol ekranı ve Ford’un yeni nesil SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi tüm özelliklere kolay erişim sağlıyor.

Akıllı telefonlarla sorunsuz entegre olan SYNC 4, Apple CarPlay ve Android Auto ile ana uygulamalara ve bilgilere kablosuz erişim imkânı sağlıyor.

2 milyon 935 bin 700 TL’den başlayan fiyatla satışa sunulan Kuga Active X; Buz Beyazı, Akik Siyah, Ada Mavisi, Su Yeşili, Kurşun Gri, Manyetik Gri olmak üzere 6 farklı renk seçeneğiyle tercih edilebiliyor.