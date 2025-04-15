Periyodik bakımları aksatmak aracın değerini düşürüyor

Yayınlanma: 15.04.2025 - 13:03

Güncelleme: 15.04.2025 - 13:03

İkinci el otomobil piyasasında satış sürecini olumsuz etkileyebilecek konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oğuzhan, fren ve süspansiyon bakımları, lastik kontrolleri, bakım ve muayene süreçleri, motor yağı, fren hidroliği ve soğutma sıvısı seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gibi konuların önemli olduğunu belirtti.

Araç sahiplerinin yaptığı en büyük hataların başında periyodik bakımları aksatmanın geldiğini vurgulayan arabam.com CEO'su Önder Oğuzhan, üreticinin önerdiği bakım periyotlarına uymamanın, mekanik aksamda aşınmalara yol açtığını aktardı.

Oğuzhan, ''Bu da hem performansı düşürüyor hem de aksatılan bakım sonrası gelecek bakımdaki masrafı yükseltiyor. Ayrıca aracın ikinci el değerini olumsuz etkiliyor. Motor yağı ve filtre değişimlerinin geciktirilmesi, motorun verimli çalışmasını engelleyerek uzun vadede ciddi hasarlara neden olabiliyor. Bunun yanı sıra, araç motorunun yakıt tüketimine direkt etki eden hava ve yakıt filtrelerinin, özellikle benzinli araçlarda bujilerin zamanında değiştirilmemesi hem araç hem de yakıt verimliliğini olumsuz yönde etkiliyor'' dedi.

Oğuzhan, diğer bir kritik noktanın da fren ve süspansiyon bakımlarının ihmal edilmesi olduğunu vurgulayarak, fren balatalarının, disklerin ve süspansiyon sisteminin düzenli kontrol edilmemesinin, sürüş güvenliği açısından büyük riskler doğurduğunu ifade etti.

Aracın yol tutuşunda en önemli rolü üstlenen lastiklerin kontrolünün büyük önem taşıdığını kaydeden Oğuzhan, ''Ayrıca, araçların aşırı yüklenmesi, ani hızlanmalar ve sert frenlemeler de motor, şanzıman lastikler ve aktarma organları üzerinde ekstra yük oluşturarak ömrünü kısaltıyor. Son olarak, fabrika çıkışıyla uyumsuz elektrik müdahaleleri de araçlarda ciddi problemlere yol açabiliyor'' diye konuştu.

ARAÇ MUAYENESİNİN AKSATILMASI

Oğuzhan, yanlış montajlanan aydınlatmaların veya amatörce yapılan elektrik tesisatı değişikliklerinin, sistemde arızalara sebep olup, aracın değerini düşürebildiğine işaret ederek, bu hatalardan kaçınmanın, aracın uzun ömürlü olmasını sağlarken, ikinci el piyasasında da değer kaybının önüne geçtiğini belirtti.

Araç sahiplerinin bakım ve muayene süreçlerinde ihmal ettiği konuların, uzun vadede aracın ömrünü ve performansını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Oğuzhan, ''Özellikle, yasal olarak belirlenen periyotlarda yapılması gereken araç muayenelerinin aksatılması, olası mekanik sorunların tespitini geciktiriyor ve güvenlik risklerine yol açıyor. Ayrıca, önemsiz gibi görünen arızaların zamanında tamir edilmemesi, daha büyük ve maliyetli sorunlara neden olabiliyor'' ifadelerini kullandı.

Oğuzhan, motor yağı, fren hidroliği ve soğutma sıvısı gibi önemli sıvıların seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmemesinin, aracın mekanik aksamlarında ciddi hasarlara yol açabileceği uyarısını yaptı.

İLANLARDA FOTOĞRAF AYRINTISI

Oğuzhan, ikinci el araç satışı sırasında satıcıların yaptığı bazı hataların, satış sürecini olumsuz etkileyebildiğini dile getirerek, ''Özellikle, aracın hasar geçmişi, kilometre durumu veya teknik özellikleri hakkında eksik veya yanıltıcı bilgi vermek, alıcı güvenini sarsıyor ve satışın gerçekleşmesini zorlaştırıyor. Ayrıca, ilanlarda düşük kaliteli fotoğraflar eklemek veya detaylı fotoğraflara yer vermemek, alıcıların ilgisini azaltıyor ve güvenilirliği düşürüyor. Bunların yanı sıra, ilanlara oto ekspertiz raporu eklenmesinin de önemli olduğunu düşünüyoruz'' değerlendirmesini yaptı.

Satıcıların araçları için yaptırdığı oto ekspertiz raporlarını ilana eklemesinin alıcılar için güven verdiğine işaret eden Oğuzhan, şöyle devam etti:

''Satıcıların bir diğer sık yaptığı hata, aracın hasar geçmişi hakkında eksik veya yanlış bilgi vermeleri. Alıcılar genellikle plaka ve şasi numarası üzerinden geçmiş sorgulaması yaptığı için, yanlış bilgi verilmesi güven kaybına neden oluyor. Son olarak, araç ilanları için piyasa değerinin çok üzerinde belirlenen fiyatlar alıcıları uzaklaştırırken, değerinin çok altında belirlenen fiyatlar da aracın kusurlu olduğu izlenimini yaratabiliyor.''