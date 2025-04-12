Peugeot, Fransa'nın 'Gözde Markası' seçildi!

Yayınlanma: 12.04.2025 - 16:22

Güncelleme: 12.04.2025 - 16:22

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Fransız tüketicilerin değerlendirmelerine dayanan ve 2015'ten bu yana yapılan araştırma, pazardaki mevcut tüm markaları kapsayan bağımsız bir çalışma niteliği taşıyor. Araştırma, Fransa genelinde 18 yaş ve üzeri 1032 kişiyle yapıldı.

Anket sonucunda Peugeot, katılımcılardan en yüksek beğeni oranını alarak kategorisinde ilk sırada yer aldı. Kalite algısı yüksek ürünleri ve gelişmiş teknolojileriyle tanınan marka, böylece Fransa'da "Gözde Marka" ünvanını aldı.

Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Alain Favey, fransız halkının en sevdiği otomobil markası seçilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sonucun aynı zamanda tasarım, yenilik ve kaliteyi bir araya getiren araçlar sunabilmek için vargücüyle çalışan ekiplerinin çabalarını da ödüllendirirdiğini vurguladı.

Favey, "2025 performansın ön plana çıkacağı bir yıl olacak. Ürün yelpazemizin tamamı, Peugeot e-3008 ve e-5008'in başarısı ve Fransız halkının güveniyle, başarılı olmak için gereken tüm koşullara sahip olduğumuza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.