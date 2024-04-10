Peugeot 408 göründüğü kadar iyi mi? 1.2 litrelik motor yeterli mi?

Yayınlanma: 10.04.2024 - 15:48

Güncelleme: 10.04.2024 - 15:48

Peugeot 408, Türkiye'de satışa sunulmasının ardından Avrupa'daki diğer pazarları geride bıraktı. Yurttaşların büyük beğenisini kazanan model satışlarda Türkiye'de ilk 10'u zorladı.

Test otomobilimiz Peugeot 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8'di.

Modelin tasarımı ile başlayalım. Peugeot 408 4 metre 48.7 cm uzunluğu ve 1 metre 84.8 cm genişliği ile Peugeot 3008'den daha büyük ancak 1 metre 47.8 cm yüksekliği ile daha alçak bir model. Otomobil agresif bakışları, oldukça belirgin omuz çizgileri ve fastback tasarımı ile son yıllardaki en başarılı tasarımlardan birine sahip. Böylesine çarpıcı SUV tasarımlarını çok daha yüksek fiyatla satışa sunulan performansı ile süpersporlara rakip olan modellerde görmeye alışığız. Ancak Peugeot, 408 modeli ile bir otomobilin fiyatı ulaşılması çok güç olmadan da nefes kesen bir tasarıma sahip olabileceğini kanıtlıyor. 408, fastback tasarımı, arkaya doğru daralarak alçalan tavanı, ön ve arka far gurubu ile yüksek arka kısmıyla öne çıkıyor. Peki bu tasarım içerideki yolcuları nasıl etikliyor?

Dışarıdaki enfes tasarım kadar otomobilin içi de oldukça şık. I-cockpit ile sekizgen formdaki direksiyon simidi, gösterge paneli ile ikili ekran düzenindeki elmas şeklindeki multimedya grubu tasarımının uyumu, bu iki ekranın birbiri arasındaki açısı ve seçilen sıcak kırmızı renkler ile iç mekân da otomobilin dışı gibi her türlü övgüyü hak ediyor. İki kademeli sunroof, ısıtmalı ve masajlı ön koltuklar ile direksiyon ısıtma, hafızalı koltuklar içerideki konforu artırıyor. Beğenimizi kazanan dış tasarımın iç kısma ise 2 bölümde negatif etkisi oluyor. Bunlardan biri arka tarafı görmekte zorlanmanıza neden olan yüksek arka kısım ile daralan arka cam. Bir diğeri ise arka tarafta oturan yolcular için sunulan baş mesafesi. Bu kısımda genişlik ve malzeme kalitesi iyiyken baş mesafesi ise uzun boylu yolcular için sorun olabilir.

PEUGEOT 408 TASARIM VE PERFORMANS

Peugot 408 GT hem iç mekânı hem de tasarımı ile parmak ısırtıyor. Peki model bu tasarıma paralel bir sürüş performansı sağlıyor mu?

Sürüş destek sistemleri arasında kör nokta uyarı sistemi, 4 kameraya sahip 360 derece park desteği, aktif şerit takip sistemi, hız limiti tanıma ve önerme, aktif tam durdurma güvenlik freni, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici yer alan modelde 1.2 litrelik 130 beygir gücünde motor ve EAT8 otomatik şanzıman yer alıyor.

EAT8 şanzıman vites geçişlerinde ağır kalmıyor, yüksek devirlerdeki geçişlerde dahi sarsıntı da hissettirmiyor. Genel olarak süspansiyon sisteminin darbe emişi de iyi. Ne çok sert ne de çok yumuşak. Viraj performansı bu boyutlardaki ve yaklaşık 1.5 tonluk bir otomobil için gayet iyi. 1.2 litrelik motor ise modelin tasarımı kadar agresif bir performansa izin vermiyor. 130 beygir gücündeki motor modelin saatte 0'dan 100 kilometrelik hıza 10.4 saniyede çıkmasına izin veriyor. Otomobilin son hızı da 210 km/sa. Bu değerler ile otomobilin kötü bir performans sunduğunu söylemek doğru değil. Fakat dışarıdan bakıldığında model kesinlikle daha güçlü olduğunu düşündürüyor. Daha sportif sürüş isteyenler için Peugeot 408'in Avrupa'da 1.6 litrelik hibrit 180 ve 225 beygir güçlerinde satışa sunulan 2 versiyonu daha bulunuyor. Umarız ilerleyen günlerde bu iki seçenek Türkiye'de de satışa sunulur.