Peugeot'dan nisan kampanyası: Yüzde 0 faiz 12 ay vade...
Otomotivde yenilikçi teknolojileri sportif tasarım ve yüksek sürüş keyfiyle birleştiren Peugeot, cazip avantajlarla dolu nisan ayı kampanyasını başlattığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, nisan ayında özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için çok avantajlı kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.
PEUGEOT 2008
SUV tasarımıyla yeni 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008, 120 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor.
PEUGEOT 408
C segmentinde SUV kodlarıyla, dikkat çeken 408'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Allure donanımında, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.
PEUGEOT 308
Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ve yüzde 100 elektrikli E-308, 120 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânıyla bayilerde yeni sahiplerini bekliyor.
PEUGEOT 3008
SUV 3008 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyasından faydalanabiliyor.
PEUGEOT 5008
7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision'la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 190 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.
PEUGEOT 208
Peugeot 208'i tercih edenler, 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.
PEUGEOT 508
Yeni 508 modeline sahip olmak isteyen sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.
PEUGEOT RIFTER
BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla Peugeot Rifter'a, 110 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor.
PEUGEOT TİCARİ
Peugeot'nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 190 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mesut Özil'den büyük itiraf!
- 'Seçimi kaybediyorlar, sahaya çıkarsam...'
- Türkiye, kritik antlaşmadan çekildi!
- ‘Onu yaşatmayız’
- Dündar ve Enginyurt arasında 'Kılıçdaroğlu' gerilimi
- Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek
- Fenerbahçe'den Süper Kupa için yeni karar
- 'Bizim nezdimizde hükümsüzdür'
- Mehmet Metiner'den Uçum'a tepki
- '1455 oyumuzun yazılmadığını tespit ettik'