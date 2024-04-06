Peugeot'dan nisan kampanyası: Yüzde 0 faiz 12 ay vade...

Otomotivde yenilikçi teknolojileri sportif tasarım ve yüksek sürüş keyfiyle birleştiren Peugeot, cazip avantajlarla dolu nisan ayı kampanyasını başlattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2024 Cumartesi, 15:53
Peugeot'dan nisan kampanyası: Yüzde 0 faiz 12 ay vade...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, nisan ayında özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için çok avantajlı kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.

Peugeot'dan nisan kampanyası: Yüzde 0 faiz 12 ay vade...

PEUGEOT 2008

SUV tasarımıyla yeni 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008, 120 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor. 

Peugeot'dan nisan kampanyası: Yüzde 0 faiz 12 ay vade...

PEUGEOT 408

C segmentinde SUV kodlarıyla, dikkat çeken 408'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Allure donanımında, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot'dan nisan kampanyası: Yüzde 0 faiz 12 ay vade...

PEUGEOT 308

Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ve yüzde 100 elektrikli E-308, 120 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânıyla bayilerde yeni sahiplerini bekliyor. 

Peugeot'dan nisan kampanyası: Yüzde 0 faiz 12 ay vade...

PEUGEOT 3008

SUV 3008 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyasından faydalanabiliyor.

Peugeot'dan nisan kampanyası: Yüzde 0 faiz 12 ay vade...

PEUGEOT 5008

7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision'la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 190 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Peugeot'dan nisan kampanyası: Yüzde 0 faiz 12 ay vade...

PEUGEOT 208

Peugeot 208'i tercih edenler, 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. 

Peugeot'dan nisan kampanyası: Yüzde 0 faiz 12 ay vade...

PEUGEOT 508

Yeni 508 modeline sahip olmak isteyen sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

Peugeot'dan nisan kampanyası: Yüzde 0 faiz 12 ay vade...

PEUGEOT RIFTER

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla Peugeot Rifter'a, 110 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor. 

Peugeot'dan nisan kampanyası: Yüzde 0 faiz 12 ay vade...

PEUGEOT TİCARİ

Peugeot'nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 190 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.

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