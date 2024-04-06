Peugeot'dan nisan kampanyası: Yüzde 0 faiz 12 ay vade...

PEUGEOT 3008

SUV 3008 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyasından faydalanabiliyor.