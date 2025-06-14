Peugeot’nun GTi efsanesi, elektrikli 208 ile geri döndü: İşte Peugeot E-208 GTi

Peugeot, B segmentindeki performans geleneğini sürdüren GTi efsanesini tamamen elektrikli yeni E-208 GTi ile yeniden canlandırdı. 24 Saat Le Mans yarışında tanıtılan model, markanın performans odaklı geçmişine göndermeler yaparken, elektrikli araç teknolojilerinin geldiği noktayı da gözler önüne seriyor.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ İLK GTI

Yeni E-208 GTi, Peugeot tarihindeki ilk tamamen elektrikli GTi modeli olarak dikkat çekiyor. 280 HP güç ve 345 Nm tork üreten M4+ elektrikli motoruyla donatılan araç, 0'dan 100 km/s hıza 5,7 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise 180 km/s olarak açıklandı. Bu değerlerle E-208 GTi, B segmentindeki elektrikli araçlar arasında öne çıkıyor.





Modelde, 54 kWsa brüt kapasiteli CATL batarya yer alıyor. Termal yönetim sistemi ve enerji verimliliği, markanın motor sporlarından elde ettiği deneyimle optimize edilmiş durumda. Batarya yönetim sisteminin, günlük kullanım kadar performanslı sürüşlerde de verimlilik sağladığı belirtiliyor.

PEUGEOT E-208 GTI SÜRÜŞ

Yeni E-208 GTi, PEUGEOT Sport mühendislerinin geliştirdiği özel süspansiyon sistemi, daha geniş iz açıklığı (önde 56 mm, arkada 27 mm) ve alçaltılmış (30 mm) gövde yapısıyla dikkat çekiyor. Şasi sisteminde kullanılan bileşenler, günlük kullanımla pist sürüşünü dengeleyecek şekilde ayarlanmış. Araç, Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler ve 355 mm çapında 4 pistonlu sabit kaliperli fren sistemiyle donatılmış.

Araçta, limitli kaymalı diferansiyel de bulunuyor. Bu sistem, özellikle virajlarda daha kontrollü bir yol tutuşu sunmayı amaçlıyor.





PEUGEOT GTI GELENEĞİ

Yeni E-208 GTi, önceki GTi modellerinden ilham alan tasarım detaylarına sahip. 205 GTi’a gönderme yapan kırmızı çizgiler, genişletilmiş çamurluklar, 18 inçlik delikli jantlar ve parlak kırmızı gövde rengi gibi ögeler dikkat çekiyor.

İç mekânda da GTi kimliği ön planda. Parlak kırmızı emniyet kemerleri, kırmızı halılar, sportif ön koltuklar ve Alcantara® kaplı direksiyon gibi detaylar modelin performans odaklı karakterini yansıtıyor. Peugeot i-Cockpit® sürücü alanı, sportif grafiklerle desteklenmiş dijital ekranlar ve özel ambiyans aydınlatmaları içeriyor. Araç, 7 farklı renk seçeneği sunan iç ortam aydınlatmasıyla kişiselleştirilebiliyor.

ELEKTRİKLİ PERFORMANS

Yeni modelin motoru, Stellantis ve Nidec Leroy-Somer ortak girişimi olan Emotors tarafından Fransa'nın Trémery kentinde üretiliyor. Yüksek performanslı lastikler ise yine bir Fransız markası olan Michelin tarafından sağlanıyor. Araç, tamamen Fransız tedarik zincirinden elde edilen bileşenlerle geliştirildi.





PEUGEOT E-208 GTI MENZİL

Yeni E-208 GTi, WLTP normlarına göre yaklaşık 350 km menzil sunuyor. 7,4 kW'lık bir AC şarj cihazıyla 4 saat 40 dakikada tamamen şarj edilebiliyor. Hızlı şarj desteği de bulunan araç, 100 kW’lık DC istasyonlarda yüzde 20’den yüzde 80’e 30 dakikadan kısa sürede ulaşabiliyor.

PEUGEOT E-208 GTI İÇ MEKAN

E-208 GTi, Peugeot’nun i-Connect Advanced bilgi-eğlence sistemiyle birlikte geliyor. Bu sistem, TomTom navigasyon, Apple CarPlay ve Android Auto gibi özellikleri destekliyor. Ayrıca Alcantara® kaplama direksiyon ve orta konsol, koltuklarda kullanılan yeni kumaşlar ve kalın paspaslar ile yüksek kaliteli malzeme tercihleri ön planda.





GTI MİRASI ELEKTRİKLİ ÇAĞA UYUM SAĞLIYOR

Peugeot, 1984’te 205 GTi ile başlattığı spor hatchback serüvenine yeni E-208 GTi ile elektrikli bir sayfa açıyor. Şirketin açıklamasına göre bu model, sadece bir GTi rozeti taşımıyor, aynı zamanda markanın yüksek performans geleneğini modern teknolojilerle birleştiren bir temsilci olma iddiasını taşıyor.

Yeni Peugeot E-208 GTi’ın Türkiye’ye geliş tarihi ve satış fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak B segmenti elektrikli spor otomobiller arasında rekabetçi bir konumda yer alması bekleniyor.