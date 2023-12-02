Peugeot'nun yeni modeli elektrikli Traveller yolla çıkıyor

Yayınlanma: 02.12.2023 - 10:44

Güncelleme: 02.12.2023 - 11:04

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot'nun yenilediği E-Traveller, profesyonel yolcu taşımacılığına yönelik, her biri üst düzey konfor seviyesi sunan versiyona bağlı olarak 5 ile 9 arasında değişen koltuk seçenekleriyle üretiliyor.

VIP donanım seviyesi, lüks iç mekan ambiyansı, üç bölgeli klima, karartılmış cam tavan gibi donanımlarıyla birbirine bakan dört bağımsız koltuk düzeniyle salon konfigürasyonu sunan E-Traveller, kızaklı ve çıkarılabilir koltukları, ikinci koltuk sırasındaki rafları, entegre perdeleri ve çok daha fazlasıyla son derece işlevsel ve pratik bir yapı ortaya koyuyor.

Ayrıca tutuşun zayıf olduğu kum, çamur, kar gibi zeminlere yönelik, güçlendirilmiş bir çekiş sistemi olan Eğim İniş Kontrol Sistemi ile Advanced Grip Control sayesinde, açık hava etkinlikleri için de bir yol arkadaşı olarak öne çıkan E-Traveller'in yenilenen modelinin bir de E-Expert Combi Van versiyonu bulunuyor.

Bu versiyon, 9 koltuğa kadar iç mekanıyla günlük ulaşım için tasarlandı ve optimize edilmiş pratiklik sunuyor. Tüm yeni E-Traveller versiyonlarının ortak noktası, zemin altında konumlandırılan bataryası sayesinde iç mekan genişliğinden ödün verilmemesi.

Yeni E-Traveller, konfigürasyona bağlı olarak 9 kişiye kadar kullanımda 1500 litre, 5 kişiye kadar kullanımda 3 bin litre ve hatta 2 veya 3 kişi kullanımda 4 bin 900 litreye kadar kargo alanı sunabiliyor.

Dijital gösterge paneli ve geniş merkezi dokunmatik ekran, günlük kullanımda gelişmiş güvenlik ve konfor seviyesi E-Traveller'in yeni direksiyonu, isteğe bağlı olarak ısıtma işlevi ile donatılabiliyor. Özellikle ön konsolun üst kısmında ve orta konsolda hem daha büyük hem de daha fazla saklama alanları yer alıyor. Ayrıca ön konsol, pratik ve kompakt yeni e-Toggle vites tasarımı ile sunuluyor.

.PEUGEOT E-TRAVELLER MENZİL

Peugeot E-Traveller'da 350 kilometreye kadar menzile sahip yüksek performanslı elektrikli ürün gamı sunuluyor.

Günlük gereksinimlere cevap veren üç sürüş modu bulunan E-Traveller, maksimum 100 kW (136 HP) güç ve maksimum 260 Nm tork sunan, daha verimli yeni bir elektrikli motorla yollara çıkıyor.

Bu motor, ilk hareket anından 130 kilometre/saniyelik maksimum hıza kadar optimum performansı sağlıyor. Menzili en üst seviyeye çıkarmak için 'Eco', tam güç gereksinimlerinde maksimum performans için 'Güç' ve 'Normal' olmak üzere üç sürüş modu bulunuyor.

Günlük şehir içi kullanımına cevap veren 50 kWsa batarya, 224 kilometreye kadar menzil sunuyor (WLTP karma çevrim onay aşamasında). Farklı kullanım gereksinimlerine cevap veren, 75 kWsa batarya ise artık 350 kilometreye kadar menzil sunuyor (WLTP karma çevrim onay aşamasında).

Yeni model, menzili optimize etmek üzere, direksiyonun arkasında bulunan kulakçıklar üzerinden üç farklı rejenerasyon seviyesi ile ayarlanabilen yeni bir rejeneratif fren sistemine de sahip. 7,4 kW tek fazlı entegre şarj cihazı ve isteğe bağlı 11 kW üç fazlı şarj cihazıyla E-Traveller, şarj edilebiliyor.