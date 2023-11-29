Yeni Peugeot E-3008, "Avrupa'da Yılın Otomobili" finalisti seçildi

Otomobilin Oscarı olarak görülen, Avrupa’da Yılın Otomobili (COTY) ödüllerinde finalistler açıklandı. Yeni Peugeot E-3008 finalistler arasına girdi.

AA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 03:00
Yeni Peugeot E-3008,
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Peugeot Türkiye açıklamasına göre, tüketici beklentilerine uygun ürünleri yüksek teknoloji ve kaliteyle birleştiren Peugeot, yeni nesil modelleriyle dikkati çekmeye devam ediyor.

Bu kapsamda markanın kısa süre içerisinde pazara sunmaya hazırlandığı yeni E-3008, tasarımı ve özellikleriyle otomotiv sektörünün alanında en büyük ödüllerinden olan Avrupa’da Yılın Otomobili (COTY) için finalistler arasında yerini aldı. Peugeot E-3008 ile Fransız otomotiv üretici, 2013 yılından bu yana finallere kalma geleneğini de sürdürmüş oldu.

Kazanan Şubat'ta açıklanacak

Avrupa genelinde 22 ülkeyi temsil eden COTY jürisinin 59 üyesi, büyük ödül için 28 aday otomobil arasından finalde yarışacak 7 otomobili belirledi. Kategori ya da sınıfın olmadığı COTY’de 2024 yılının kazananı 26 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde açıklanacak. Bu 7 model şöyle oldu:

BMW 5-series 

BYD Seal 

Kia EV9 

Peugeot E-3008/3008 

Renault Scenic 

Toyota C-HR 

Volvo EX30

Yeni Peugeot E-3008 aynı zamanda, Stellantis'in yeni STLA Medium platformu ile yüksek performans ile 700 kilometreye varan tamamen elektrikli menzili birleştiriyor.

Açıklamaya göre, ''İleri Seviye Elektrikli Fastback SUV'' olarak lanse edilen Peugeot E-3008, Stellantis’in Peugeot E-3008 ile kullanmaya başladığı tamamen yeni STLA Medium platformu sayesinde sınıf atladı. Bu yenilikçi platform, müşteriler için en önemli kriterler açısından ''sınıfının en iyi'' özelliklerini sunacak şekilde tasarlandı.

Yeni Peugeot E-3008 yalnızca Fransa'daki Sochaux fabrikasında üretilecek.  


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