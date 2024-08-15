Peugeot'ya Avrupa'da büyük şok: Kimse bu kadarını beklemiyordu! Bakın kaç adet sipariş aldı...

Yayınlanma: 15.08.2024 - 15:44

Güncelleme: 15.08.2024 - 15:44

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, mart ayında Fransa'da pazara sunulan ve daha sonra mayıs ayında Avrupa pazarlarında yollara çıkmaya başlayan yeni Peugeot 3008, toplam 50 bin sipariş aldı.

Model, bu sipariş miktarıyla birlikte hedeflenenin ötesinde bir satış performansı sergiledi. Elektrikli ürün karmasında yüzde 25 ile segment ortalamasının üzerinde olan yeni Peugeot 3008, yenilikçi konseptiyle dikkati çekiyor.

Fransa'daki Sochaux fabrikasında tasarlanan, geliştirilen ve üretilen model, teknolojisi ve tasarımıyla tamamen yeni standartlara imza atarak, 'Panoramic i-Cockpit' özelliğiyle sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor.

SIPARIŞLERIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ GT VERSİYONU

Yeni Peugeot 3008 siparişlerinin büyük bölümü, ürün gamının en üst noktasında konumlandırılan GT donanımlı versiyon için veriliyor.

Avrupa'da elektrikli 210 HP, Hibrit 136 e-DCS6 ve Plug-in Hibrit 195 e-DCS7 olmak üzere üç farklı güç-aktarma sistemiyle yollara çıkan modelin, yakın zamanda ürün gamına eklenecek olan elektrikli 320 HP Dual Motor AWD versiyonu ve 680 kilometre menzil sunan elektrikli 230 HP Uzun Menzil versiyonuyla elektrikli ürün gamı çeşitliliği daha da artacak. Böylece ilerleyen dönemlerde elektrikli araç performansı daha da artacak ve modelin elektrikli araç ürün gamı çeşitlenmeye devam edecek.