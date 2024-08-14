Mercedes-Benz, Pekin'de Seviye 4 otomatik sürüş testi için onay aldı

Yayınlanma: 14.08.2024 - 13:29

Güncelleme: 14.08.2024 - 13:30

Proje, üst düzey otomatik sürüşte çoklu sensör algısını incelemeye, çeşitli koşullar altında sistem performansını doğrulamaya ve algılamanın derin entegrasyonunu keşfetmeye odaklanıyor. Özel olarak geliştirilmiş iki Mercedes-Benz S-Serisi, LiDAR uzaktan algılama sistemi, radar sensörü ve kameralar dahil olmak üzere proje için özel olarak tasarlanmış sensörler ile donatılmış Seviye 4 otomatik sürüş test araçları olarak kullanılacak.

Ayrıca, test araçları sistem güvenliğini daha da artırmak için yedek sistemlere de sahip. Test araçları yoğun kentsel alanlarda, normal trafiğe katılarak sola dönüşler, döner kavşaklardan geçme, U dönüşleri ve park etme gibi manevraları güvenli ve düzgün bir şekilde gerçekleştirecek şekilde geliştiriliyor.

Otoyollarda da öndeki araç yavaşladığında otomatik şerit değiştirebiliyor ve gişelerden geçebiliyor. Tehlikeli durumlarda ise araç en az riske sahip manevrayı gerçekleştirerek duracağı güvenli bir yer bulabiliyor. Yüksek düzeyde otomatik sürüş anlamına gelen Seviye 4, otomatik sürüşte en yüksek ikinci aşama olarak; tanımlanmış senaryolarda ve ortamlarda aracın, sürücünün herhangi bir zamanda devralmaya hazır olmasına gerek kalmadan sürüş görevlerini tamamlayabilmesi şeklinde tanımlanıyor.

Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Üyesi, Geliştirme ve Tedarik Baş Teknoloji Sorumlusu Markus Schäfer Mercedes-Benz olarak 138 yıl önce otomobili icat etmelerinden bu yana, yenilikçi teknolojilerle yeni küresel standartları belirlediklerinin altını çizerek, “Otomatik sürüş sistemlerinin mevcut gelişimi ve uygulanması, otomobilin rolünü yeniden tanımlıyor. Gelişmiş Seviye 2 özellikleri de dahil olmak üzere 40'tan fazla sürücü destek sistemi sunuyoruz ve sektörde Seviye 3 sistemine sahip ilk otomobil üreticisiyiz. Mercedes-Benz, Pekin bölgesinde Seviye 4 teknolojisini test ederek gelecekte dünya çapında özel araçlarda kullanılacak otonom sürüş yolunda ilerliyor.” dedi.