Pirelli ve Sacs Tecnorib işbirliğinde 20'nci yıl kutlaması

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tecnorib ve Pirelli'nin işbirliğinden doğan Maxi-Rib tekneler, Pirelli'nin sportif karakterini yollardan denizcilik dünyasına aktarıyor.

Sacs Tecnorib'in dağıtım ağı sayesinde 20 yılda 1000'den fazla Pirelli markalı tekne üretildi. 30'dan fazla ülkedeki kullanıcılara ulaşan bu tekneler, Florida kıyılarından Avustralya koylarına, İtalya ve Avrupa denizlerine kadar birçok bölgede kullanılıyor. Son iki mali yılda, bu teknelerin satışından elde edilen ciro her yıl 20 milyon doları aştı.

Bu teknelerden Pirelli P Zero 770 modeli, net orantıları, keskin hatları ve tepkisel gövdesiyle denizcilikte yeni bir stil oluşturdu. P Zero lastiğin sırt deseninden esinlenen boru tasarımı, markanın sonraki teknelerine görsel bir kimlik kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pirelli Design ve Varlık Dönüşümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Marco Maria Tronchetti Provera, Sacs Tecnorib ile yürütülen işbirliğinin kalıcılığın ve mükemmellik arayışının örneği olduğunu belirtti.

Provera, ''Bu yıl dönümü sadece elde edilen sonuçları değil, aynı zamanda gelecekte büyümeye devam etme arzusu, kararlılık ve hırsla geleceğe bakan bir anlaşmanın gücünü de kutluyor'' ifadelerini kullandı.