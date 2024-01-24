TOGG T10X kiralama kampanyası başladı: Fiyatlar açıklandı...

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:26

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:26

Voltify'den yapılan açıklamaya göre, şubatta Voltify elektrikli araç kiralama platformundan ilk kez TOGG T10X kiralayan aboneler, aylık 39 bin 950 liradan başlayan kısa süreli fırsat fiyatlarından faydalanabilecek.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG T10X'i daha fazla kişinin deneyimleyebilmesi için başlatılan kampanya, 22 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında 6-12 ay süreli kurumsal kiralamalarda geçerli olacak.

Voltify, sürücülere çeşitli bütçe segmentlerinde yer alan elektrikli araç modellerini sunuyor. Togg T10X dışında, 30'dan fazla elektrikli araç modeli bulunuyor. Bu modeller arasında Tesla Model Y, BYD Atto 3, MG4, Renault Zoe gibi modeller yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Voltify Kurucu CEO'su Mehmet Yiğit, şirket olarak amaçlarının, kullanıcıların elektrikli araçlarla ilgili merak ettikleri konulara cevap bulmak ve bu araçları onların hayatlarına gerçek anlamda entegre ederek deneyimleyebilmelerini sağlamak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

''Türkiye'nin en çok merak edilen yerli ve milli otomobili TOGG T10X’in filomuza katılması ile birlikte başlattığımız yeni kampanyamızla TOGG T10X deneyimleyen kişi sayısının hızla artmasını hedefliyoruz. TOGG T10X ile birlikte şu anda piyasadaki tüm elektrikli araç modellerinin yüzde 80'ini filomuza katmayı başardık. Elektrikli araç kiralama alanında güçlü altyapımızla, yenilikçi ve sürdürülebilir bir mobilite deneyimi sunmayı hedefliyoruz.''