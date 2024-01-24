Elektrikliden önceki son Volkswagen Golf tanıtıldı: R-Line, GTI, GTE, stationwagon...
Yeni 2024 Volkswagen Golf makyajı güncellenmiş stil ve geliştirilmiş teknoloji ile geliyor. Volkswagen Golf Mk8.5 yeni bir görünüme, güncellenmiş motorlara ve teknolojiye kavuşuyor. Yeni 2024 Golf'ün motor ve donanım seçenekleri ile teknik özellikleri de açıklandı.
Makyajlanan sekizinci nesil modelin (Golf Mk8.5 olarak biliniyor) önünde zorlu bir iş var; rekabet sadece yakın hatchback segmentinden değil, aynı zamanda aile SUV'ları ve elektrikli otomobillerden de geliyor.
Golf, otomotiv dünyasının en bilinen isimlerinden biri. Bu nedenle, modelin 50. yıldönümüne denk gelen bu güncellemeler her zamanki kadar önemli olacak.
Selefinin sade hatlarından sonra Mk8 daha cesur yüzeylere ve daha agresif bir ön tasarıma kavuştu. Hâlâ bir Golf olduğu açık, ancak görsel olarak daha fazla şey ifade etmek istiyor.
LED İMZASI
Volkswagen, 2024 model otomobilin dış tasarımını ön ve arkada yeni LED ışık imzaları ve revize edilmiş bir alt ızgaraya sahip yeniden şekillendirilmiş bir ön tampon tasarımıyla değiştirdi. Burun aydınlatmalı bir ön rozetle tamamlandı.
YENİ JANTLAR
Karoserdeki değişiklikler yeni görünümlü bir tamponla arka kısma kadar uzanıyor. Beş yeni alaşım jant tasarımı ve dört yeni metalik boya da eklendi.
İÇ MEKÂN VE TEKNOLOJİ
İç mekan, piyasaya sürüldüğünde çok daha fazla incelemeye tabi tutuldu. Gerçekten de Alman firma, "Golf'ün bilgi-eğlence sistemlerinin donanım ve yazılımının tamamen yeni olduğunu" belirterek iç mekan için çizim tahtasına geri dönmüş gibi görünüyor.
EKRANLAR BÜYÜYOR
Temel versiyondaki merkezi dokunmatik ekran 10,4 inçlik bir ünite olacak ve daha yüksek özellikli versiyonlar daha da büyük 12,9 inçlik bir ekran kullanacak (eski otomobilin 8,25 inç ve 10 inçlik ekranlarının yerini alacak).
En büyük değişimlerden biri de merkezi ekranın altındaki yeni sıcaklık ve ses kontrolleri. Hâlâ dokunmatik bir kaydırıcı ile çalıştırılıyorlar, ancak artık arkadan aydınlatmalılar.
DİREKSİYON TUŞLARI DEĞİŞTİ
Dokunmaya duyarlı direksiyon simidi düğmeleri de fiziksel anahtarlarla değiştirildi. Sürücünün önünde Volkswagen'in 10,2 inç ekrana sahip kişiselleştirilebilir "Digital Cockpit Pro" ve "geniş ekran" head-up display seçeneği bulunuyor.
EN SON YAZILIM
Volkswagen bilgi-eğlence sisteminin kendisinde de birkaç değişiklik yaptı. En son yazılım 'MIB4' olarak adlandırılıyor ve ekranın ikiye bölündüğü yeni bir menü yapısına sahip. Bu, VW'nin "kullanımı önemli ölçüde basitleştirdiğini" söylediği kısayol işlevini görünür kılıyor.
TELEFONDAN PARK ETME!
Diğer teknolojik değişiklikler ise ''Park Assist Pro2'' şeklinde geldi. Bu özellik, Golf'ün akıllı telefon kullanılarak park yerlerine sürülmesini ve park yerlerinden çıkarılmasını sağlıyor. ''Area View2'' de yeni bir özellik; ana dokunmatik ekranda görüntü gösteren 360 derecelik bir kamera kurulumu.
MODEL YELPAZESİ
Golf serisi, kendi adını taşıyan ''Golf'' ile başlayacak. Bu giriş seviyesi model standart olarak klima kontrolü, anahtarsız geçiş, hız sabitleyici, ön ve arka park sensörleri, iki yeni bilgi-eğlence ekranından daha küçük olanı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı ve bir ''dijital kokpit'' ile birlikte geliyor.
VW GOLF LIFE
Giriş seviyesi Life modeli makyajla birlikte bir kademe daha yükseldi. Krom kaplama, dış çevre aydınlatması ve 16 inç alaşım jantlar gibi birkaç dış detay kazanıyor. İçeride kablosuz akıllı telefon şarj pedi, ambiyans aydınlatması, konforlu koltuklar, deri direksiyon simidi ve adaptif hız sabitleyici bulunuyor.
Daha sonra 17 inç alaşım jantlar, ekstra kromlu yeni bir ön tampon tasarımı, Volkswagen'in ''performans LED farları'' ve aydınlatmalı bir VW logosu eklenerek stil geliyor. İç mekanda 14 yönlü elektrikli ayarlı ''spor konfor koltuklar'', ek ortam aydınlatması ve arka görüş kamerası yer alıyor.
2024 VW GOLF R-LINE
R-Line; GTI ve GTE varyantlarına geçmeden önce Golf serisinin en üst modelidir. Siyah elmas kesim 17 inç alaşım jantlar, ısmarlama tamponlar ve trim için siyah vurgular sayesinde daha sportif bir dış görünüme kavuşur. R-Line'ın kabininde vites kutusu için kürekli vites değiştiriciler (otomatik DSG şanzımanla donatılmışsa), çeşitli sürüş modları ve R-Line detaylarına sahip ''premium spor koltuklar'' bulunur.
VOLKSWAGEN GOLF ESTATE MAKYAJLANDI
Yük taşıyabilen Golf Estate, hatchback ile aynı görsel, mekanik ve iç mekan değişikliklerine sahip olacak. Bu versiyon aynı benzinli ve dizel güç aktarma organlarıyla sunulacak, ancak daha önce olduğu gibi Golf GTI Estate ya da herhangi bir PHEV olmayacak. Golf R hem hatchback hem de Estate olarak sunulmaya devam edecek.
VOLKSWAGEN GOLF ESTATE RAKİPLERİ
Golf Estate bir kez daha hatchback tabanlı estate türünde Vauxhall Astra Sport Tourer ve Peugeot 308 SW gibi modellerle karşı karşıya gelecek. Golf Estate'in 611 litrelik bagajında bu makyajla birlikte herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Golf'ün sadece estate versiyonu olan Alltrack'e gelince, bu model Mk8'in piyasaya sürülmesinden birkaç yıl sonra geldi, bu nedenle henüz test edilmemiş olmasına ve Volkswagen'in "niş bir seçim" olarak nitelendirmesine rağmen hâlâ ürün yelpazesine katıldığını görebiliriz.
VOLKSWAGEN GOLF GTI VE GTE
Belirtildiği gibi, Golf serisinin üst ucunda GTE plug-in hibrit ve GTI hothatch yer alıyor. Her ikisi de bal peteği ekleri ve daha belirgin hava girişleri içeren daha büyük bir ızgara ile daha agresif bir dış tasarıma sahip. GTE'nin üst radyatöründe mavi bir şerit var (GTI burada kırmızı şeridini koruyor) ve her iki model de bir ön splitter ve arka spoylere sahip. Bir difüzörün her iki yanında çift çıkışlı egzoz uçları bulunan GTI'ın aksine, GTE'de egzoz tamponun arkasına gizlenmiş bir krom şerit bulunuyor. Her iki araçta da 17 inç alaşım jantlar standart olarak sunuluyor.
Her iki aracın içinde de ekose desenli spor koltuklar bulunuyor. Döşeme dikişleri GTE için mavi, GTI için kırmızıdır. Her iki araç da en büyük bilgi-eğlence ekranına ve üç bölgeli klima kontrol sistemine sahip. Volkswagen, GTI'ın ilk kez gerçek karbon fiber iç döşeme ile alınabileceğini söylüyor.
BATARYA HACMİ ARTTI
Golf'ün güç aktarma organları da 2024 yılı için güncellendi. En büyük değişiklik Volkswagen'in ikinci nesil plug-in hibrit sistemine sahip olan GTE'de gerçekleşiyor. Eski aracın 1.4 litrelik dört silindirli benzinli motorunun yerini 1.5 litrelik TSI ünitesi alırken, bataryanın boyutu da 10.6kWh'den 19.7kWh'ye yükseliyor. Sonuç olarak daha fazla güç (204 hp'den 290 hp'ye) ve önemli ölçüde daha fazla elektrikli menzil (şimdi 100 km) elde edildi. VW, GTE'nin 50kW'a kadar şarj olabileceğini iddia ediyor.
MOTOR SEÇENEKLERİ
115 hp ve 150 hp 1.0-litre eTSI hafif hibrit üniteler sadece yedi vitesli DSG otomatik şanzıman ile sunulmaya devam ediyor. Manuel vites istiyorsanız, yine 150 hp gücünde 1.5 litrelik dört silindirli hibrit olmayan motor var.
Yine 115 hp ve 150 hp'lik iki dizel TDI seçeneği var ancak dizel GTD hot hatch'in geri dönüp dönmeyeceğine dair henüz bir bilgi yok.
Ancak GTI 2024 yılında daha da fazla güce kavuşacak. Daha önce olduğu gibi aynı 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli benzini kullanan yeni modelin gücü 245 hp'den 265 hp'ye yükselecek.
VOLKSWAGEN GOLF 2024 FİYATI
Golf'ün ürün yelpazesi 2025 yılında 203 hp (bir önceki araca göre 15 hp artış) gücündeki 2.0-litre TSI'ın tanıtılmasıyla genişleyecektir. O tarihten önce, VW'nin deyimiyle "elit sporcuları", GTI Clubsport ve Golf R'ı göreceğiz. 4MOTION dört tekerlekten çekiş sisteminin de koruması bekleniyor.
Volkswagen yeni Golf'ün fiyatını henüz açıklamadı.
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