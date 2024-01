Elektrikliden önceki son Volkswagen Golf tanıtıldı: R-Line, GTI, GTE, stationwagon...

VOLKSWAGEN GOLF GTI VE GTE

Belirtildiği gibi, Golf serisinin üst ucunda GTE plug-in hibrit ve GTI hothatch yer alıyor. Her ikisi de bal peteği ekleri ve daha belirgin hava girişleri içeren daha büyük bir ızgara ile daha agresif bir dış tasarıma sahip. GTE'nin üst radyatöründe mavi bir şerit var (GTI burada kırmızı şeridini koruyor) ve her iki model de bir ön splitter ve arka spoylere sahip. Bir difüzörün her iki yanında çift çıkışlı egzoz uçları bulunan GTI'ın aksine, GTE'de egzoz tamponun arkasına gizlenmiş bir krom şerit bulunuyor. Her iki araçta da 17 inç alaşım jantlar standart olarak sunuluyor.

Her iki aracın içinde de ekose desenli spor koltuklar bulunuyor. Döşeme dikişleri GTE için mavi, GTI için kırmızıdır. Her iki araç da en büyük bilgi-eğlence ekranına ve üç bölgeli klima kontrol sistemine sahip. Volkswagen, GTI'ın ilk kez gerçek karbon fiber iç döşeme ile alınabileceğini söylüyor.