Pop bang egzoz takan firmaya emsal niteliğinde ceza verildi

Yayınlanma: 25.11.2023 - 16:19

Güncelleme: 25.11.2023 - 16:19

Sürücü ve Araç Standartları Kurumu (DVSA), sokakta gürültülü egzoz seslerinden rahatsız olan herkesin kulağına küpe olacak çok önemli bir ilk mahkeme zaferi kazandı.

Türünün ilk örneği olarak nitelendirilen davada DVSA, AET Motorsport adlı bir Kirklees firmasına karşı "bir araca yolda kullanılmasını yasadışı hale getirecek uygun olmayan bir parça" taktığı için açılan davayı kazandığını açıkladı.

Davaya bakan sulh hakimleri, firmayı bir müşteriye ait bir araca "Pop and Bang Remap Yazılım Yükseltmesi" olarak adlandırılan bir yazılım yüklemekten suçlu bularak mahkûmiyet kararı vermiş ve toplam 7 bin 234 sterlin tutarında para cezası ile masraf emri çıkarmıştır.

DVSA'ya göre, Piyasa Gözetim Birimi tarafından West Yorkshire şirketine yönelik yapılan bir soruşturma, şirketin "yolda kullanılması muhtemel araçlarda yasadışı değişikliklerin reklamını açıkça yaptığını" ortaya çıkardı. Özellikle, firmanın bir araçtaki katalitik konvertörü çıkarmak için çalışma yaptığı ve ayrıca egzoz gürültü seviyelerini artırmak için ECU yazılımını değiştirdiği belirtiliyor.

GÜRÜLTÜ KAMERALARI

DVSA, katalitik konvertörün sökülüp yerine 'silme borusu' adı verilen bir parçanın takılmasının aracı karayolunda kullanım için yasadışı hale getirdiğine dikkat çekiyor. Müfettişler, dönüşüm işleminin gerçekleştirilmesi için AET Motorsport'a bir araç rezervasyonu yaptırmış ve şirketteki hiç kimsenin aracın artık karayoluna uygun olmadığını söylemiştir.

DVSA'nın daha sonra yaptığı testler ''Pop and Bang Remap'' işleminin etkili olduğunu, çünkü doğrudan gürültü emisyonlarında bir artışa neden olarak aracı yasal sınırın üzerine çıkardığını ortaya koymuştur.

Hüküm sırasında sulh hakimleri şirkete bu davanın DVSA tarafından haklı olarak açıldığını ve bunun her işletme sahibinin yasaların ne olduğunu bilmekle yükümlü olduğuna dair bir ders olduğunu söyledi.

Mahkemenin zaferi, kısa bir süre önce RAC'a Ulaştırma Bakanlığı tarafından denenmekte olan yeni 'gürültü kameralarını' desteklediklerini söyleyen çok sayıda İngiliz sürücü tarafından memnuniyetle karşılanacak. Polis şu anda İngiltere'de egzoz gürültüsü suçları için yerinde 50 sterlin ceza kesebiliyor.

DVSA'nın Piyasa Gözetim Birimi Başkanı Christopher Dormand şunları söyledi:

"DVSA'nın Piyasa Gözetim Birimi, Birleşik Krallık'ta satılan araçların, araç parçalarının ve araç aksesuarlarının gerekli özellikleri karşılamasını ve insanların satın alması için güvenli olmasını sağlar. Bu soruşturma DVSA'nın bu faaliyeti ciddiye aldığını göstermektedir ve suçlular hakkında güçlü önlemler almaya devam edeceğiz."