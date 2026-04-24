Porsche Cayenne Elektrik tanıtıldı: Vergi avantajı ile fiyatı düşüyor!

Porsche, ilk tamamen elektrikli Cayenne modelinin daha sportif ve aerodinamik "Coupe" versiyonunu gün yüzüne çıkardı. 911'in efsanevi tavan çizgisinden ilham alan yeni model, 1140 beygire (850 kW) ulaşan muazzam gücü, 669 km'ye varan menzili ve gelişmiş aerodinamiği ile elektrikli SUV pazarında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

911 SİLÜETİNİ SUV SEGMENTİNE TAŞIYOR Porsche'nin elektrikli otomobil vizyonunda yeni bir sayfa açan Cayenne Coupe Elektrik, markanın ikonik "flyline" tavan profiliyle efsanevi 911 silüetini SUV segmentine taşıyor. Yeni model, A sütunundan itibaren tamamen kendisine özgü tasarlanmış bir ön cam ve arkaya doğru keskin bir şekilde eğim kazanan tavan çizgisiyle hem estetik hem de aerodinamik açıdan ciddi yenilikler barındırıyor.

SÜRTÜNME KAYSAYISI DÜŞÜRÜLDÜ Standart elektrikli Cayenne SUV modelinden yaklaşık 2,5 cm (1 inç) daha alçak olan Coupe versiyonu, rüzgâr direncini minimuma indiriyor. Standart versiyonda 0.25 olan sürtünme katsayısı (Cd), Coupe'de 0.23’e kadar düşürülmüş. Bu aerodinamik gelişim doğrudan aracın batarya verimliliğine de yansıyor. Cayenne Coupe Elektrik, aerodinamik avantajı sayesinde SUV kardeşinden 18 km daha uzun bir mesafe kat ederek tek şarjla 669 km'ye (WLTP) kadar menzil sunabiliyor.

2.5 SANİYEDE 100 KİLOMETREYE ÇIKIYOR Performans söz konusu olduğunda serinin zirvesinde yer alan Cayenne Turbo Coupe Elektrik devreye giriyor. Standart modda 630 kW (857 PS) güç üreten bu amiral gemisi, Kalkış Kontrolü (Launch Control) aktif edildiğinde gücünü 850 kW'a (yaklaşık 1140 beygir) kadar çıkarabiliyor. 0'dan 100 km/s hıza sadece 2.5 saniyede ulaşan model, donanım seviyesine bağlı olarak 230 km/s ile 260 km/s arasında maksimum hız sunarak piyasadaki en hızlı elektrikli SUV'lerden biri unvanını eline alıyor.

800V MİMARİ İLE MİNİMUM BEKLEME SÜRESİ Porsche'nin gelişmiş 800V mimarisi üzerine inşa edilen Cayenne Coupe Elektrik, yüksek kapasiteli hızlı şarj istasyonlarında şarj sürelerini ciddi şekilde kısaltıyor. Ev ve iş yeri kullanımları için standart olarak 11 kW gücünde AC şarj desteği ile gelen araçta, kullanıcılar dilerlerse 22 kW kapasiteli dahili (onboard) şarj cihazını da opsiyonel olarak tercih edebilecek.

LÜKSTEN ÖDÜN VERMİYOR Sportif dış tasarıma rağmen model iç mekanda yüksek bir esneklik sunuyor. Elektrikli olarak ayarlanabilen arka koltuklar, isteğe bağlı olarak iki kişilik ya da "2+1" oturma düzeniyle satın alınabiliyor. Cayenne DNA'sındaki pratikliği koruyan model, tam 3.5 tonluk etkileyici çekme kapasitesini sunmaya devam ederken, doğa tutkunları için opsiyonel bir off-road (arazi) paketini de listesinde barındırıyor.

PORSCHE ACTİVE RİDE Sürüş dinamiklerinde markanın imzası niteliğindeki teknolojiler dikkat çekiyor. Üst donanımlarda yer alan gelişmiş "Porsche Active Ride" sistemi dinamik yol tutuş ile sürüş konforunu kusursuz şekilde harmanlıyor. Araca yüksek hızlarda stabilite ve şehir içinde ekstra çeviklik kazandıran 5 dereceye kadar dönebilen arka aks yönlendirme sistemi de donanım listesinde.

KARBON FİBER TAVAN Saf performansa odaklanan sürücüler için ise Hafif Spor Paketi (Lightweight Sport Package) seçeneği sunulmuş durumda. Karbon fiber tavan, ağırlığı azaltılmış özel üretim parçalar, 22 inçlik hafif alaşım jantlar ve yüksek performanslı lastiklerin dahil olduğu bu paket, araçta tam 17,6 kilogramlık bir ağırlık tasarrufu sağlıyor.

ELEKTRİKLİ PORSCHE CAYENNE FİYATI Porsche Cayenne Coupe Elektrik'in İngiltere'de başlangıç fiyatı 86 bin 200 sterlin olarak açıklandı. İngiltere'de Porsche Taycan başlangıç fiyatı ise yaklaşık 88 bin sterlin ve bu bilgi modelin Türkiye'ye geldiğinde yaklaşık kaç paraya satılabileceğine dair bilgi veriyor. Porsche Cayenne'in Türkiye'de satılan tüm versiyonları yüzde 220 ÖTV'ye tabiyken elektrikli versiyon yüzde 75 ÖTV'ye tabi olacak ve bu da içten yanmalı motorlu olanlarla kıyaslandığında önemli bir fiyat avantajı sağlayacak.