Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacak sürücülere araç bakımı ve güvenli sürüş uyarısı

Ramazan Bayramı’nın okulların ara tatiliyle birleşmesiyle 9 günlük tatil planlayan sürücüler için Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç’tan önemli uyarılar geldi. Erkoç, güvenli bir yolculuk için araç bakımının yaptırılması ve trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Erkoç, yaptığı açıklamada, havaların ısınması ve tatilin uzun olması sebebiyle çok sayıda vatandaşın tatil beldelerine veya memleketlerine doğru yola çıkacağını belirterek, şehirlerarası yollarda araç yoğunluğunun artacağını ve bunun kaza riskini yükselteceğini söyledi.

'ARAÇ BAKIMINI İHMAL ETMEYİN'

Erkoç, “Bayram tatilinin zehir olmaması ve güvenli bir yolculuk geçirmek için yola çıkmadan önce araç bakımlarını muhakkak yaptırmak gerekiyor. Otomobillerin periyodik bakımlarını yaptırmış olmak hayati önem taşıyor” dedi.

'TRAFİK KURALLARINA UYUN, EMNİYET KEMERİ TAKIN'

Yolculuk sırasında dikkatli olmanın kaza riskini azaltacağını ifade eden Erkoç, “Trafik ve emniyet kurallarına riayet edilmesi, başta sürücüler olmak üzere tüm yolcuların emniyet kemeri takması gerekiyor. Uzun mesafe yolculuklarda aşırı sürat yapmamak ve sık sık mola vermek çok önemli” uyarısında bulundu.

'SÜRÜCÜLERİN DİNLENMİŞ OLMASI ŞART'

Erkoç, “En iyi lastikler ve en güvenli araçlar bile sürücü dikkatinin yerini dolduramaz. Bu nedenle trafikte kendimizin, sevdiklerimizin ve başkalarının can güvenliği için yola çıkmadan önce yeterince dinlenmeye özen gösterilmeli” ifadelerini kullandı.

YEDEK EKİPMAN VE HIZ SINIRLARI

Lastik patlaması gibi olası risklere karşı yedek lastik, ilk yardım seti, bijon anahtarı, reflektör ve çekme halatı bulundurulması gerektiğini belirten Erkoç, yasal hız limitlerine mutlaka uyulması gerektiğini de vurguladı.

Erkoç’un uyarıları, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenli bir tatil geçirmesi açısından önem taşıyor.