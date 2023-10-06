Renault Clio'da yeni versiyon ile fiyatlar düşüyor

Yayınlanma: 06.10.2023 - 17:59

Güncelleme: 06.10.2023 - 17:59

Giriş seviyesi Clio manuel şanzıman ve 65 beygirlik 1.0 SCe motoruyla 826 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Turbo beslemeli 90 beygirlik motor 1.0 TCe ise x-tronic otomatik şanzımanla 921 bin 900 liradan satışa sunuluyor. İngiltere basınında çıkan haberlerde ise yeni bir turbo beslemeli ve manuel şanzımanlı versiyonun çıkacağı ve bu versiyonla turbo beslemeli motora sahip Clio almak isteyenler için daha uygun bir fiyatın ortaya çıkacağı paylaşıldı.

TCe 90, Renault'nun tanıdık turboşarjlı 1.0 litrelik üç silindirli benzinli motorunu kullanıyor ve bu motor aynı zamanda, 'Yılın Süpermini'si seçilen Dacia Sandero'nun kaputunun altında da bulunuyor. Clio'da üç silindirli motor altı ileri manuel şanzımanla eşleştirilmiş olarak geliyor ve 89 bg güç ve 160 Nm tork üretiyor. CO2 emisyonları 118 ila 120g/km arasında değişiyor.

CLIO BENZİNLİ MOTORLARLA DEVAM EDİYOR

Kısa bir süre önce yeni nesil Renault Clio'nun geliştirme çalışmalarının devam ettiği açıklanmıştı. Megane ve Scenic artık tamamen elektrikli olsa da mevcut Clio'nun bir süre daha benzinli motorlara ve hibrit güce bağlı kalması bekleniyor.

6 ileri manuel şanzımana yer verilen 1 litrelik benzinli versiyonun ise Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz açıklanmadı.