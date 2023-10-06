Toyota uzaya çıkıyor: Araştırma direktörü 'uzay gemisini' açıkladı

Yayınlanma: 06.10.2023 - 16:24

Güncelleme: 06.10.2023 - 16:24

Dünya çapında satış listelerinin zirvesinde yer almakla yetinmeyen Toyota, şimdi de dünya dışı gezginlerin tasarım ve geliştirilmesine odaklanan projelerle yıldızlara bakıyor. Artemis uzay görevleri için insanlı bir ay gezgini yaratmaya odaklanan ana proje olmak üzere şu anda iki proje yürütülüyor. Autoexpress'te yer alan habere göre Toyota'nın Kaliforniya'daki CALTY tasarım stüdyosu da şu aşamada sadece bir tasarım fikri projesi olan kendi 'bebek' gezginine dahil oluyor.

Resmi adı 'Toyota Lunar Exploration Mobility Works Project' olan program ilk olarak 2019 yılında duyuruldu ve Japon uzay ajansı JAXA ve NASA ile birlikte tamamlanıyor. 2022 yılının sonlarında Mitsubishi Heavy Industries ile bir işbirliği daha duyuruldu ve üç yıllık ortak araştırmanın ardından ön geliştirmenin önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor. Projenin hedef fırlatma tarihi 2029 olup, bu tarihte NASA tarafından Artemis görevlerinde kullanılması ve astronotları 1972'deki Apollo 17 görevinden bu yana ilk kez Ay'a tekrar gitmesi planlanmaktadır.

SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNE DAYANACAK

Halk arasında 'Lunar Cruiser' olarak adlandırılan aracın kendisi, uzay giysisi giymeye gerek kalmadan çalıştırılabilen basınçlı bir gezgin olacak. Kabin modülünün dünyanın herhangi bir yerindekinden çok daha zorlu koşullara dayanması gerekecek. Çünkü yalnızca Ay'ın neredeyse var olmayan atmosferinin vakumunda basıncı koruması değil, aynı zamanda Ay'ın ekvatorunda gündüz 120 dereceden gece eksi 130 dereceye kadar büyük sıcaklık değişimlerine dayanması da gerekiyor.

Ön geliştirme çalışmalarına önümüzdeki yıl başlanacak olan altı tekerlekli aracın boyutları Toyota ve ortakları tarafından 6 metre uzunluk, 5,2 metre genişlik ve 3,8 metre yükseklik olarak belirlenmiş durumda. Bu da yaklaşık 7 metrekarelik bir kabin hacmine olanak tanıyarak astronotlar için mobil bir yaşam alanı ve laboratuar işlevi görecek.

'UZAY GEMİSİ'

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), JAXA Uzay Araştırma Merkezi (JSEC), Uzay Araştırmaları Direktörü Fumiya Tsutsui konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu mürettebatlı basınçlı gezici araç hem hareket kabiliyeti hem de yaşanabilirlik sunarak astronotların iniş alanının sınırlarının ötesinde uzun süreler boyunca Ay'ın yüzeyinde dolaşmasına ve keşfetmesine olanak tanıyor. Bir anlamda Ay'da hareket eden bir uzay gemisi."

Lunar Cruiser'ın geliştirilmesi rejeneratif yakıt hücreleri, arazi sürüş performansı, otomatik arazi sürüş kabiliyeti ve kullanıcı arayüzü olmak üzere dört temel teknolojiye odaklanacak. Bunlardan en karmaşık olanı yakıt hücreli güç aktarma organları. Çünkü Toyota batarya-elektrik tahrik sistemi kullanmak yerine Lunar Cruiser'da kullanılmak üzere hidrojen yakıt hücresi teknolojisindeki uzmanlığını kullanacak.

Elektroliz adı verilen bir süreç kullanılarak sıvı sudan elde edilen hidrojen daha sonra elektriğe dönüştürülebilir ve gezici araç ile içindekiler için neredeyse sonsuz bir enerji kaynağı oluşturabilir.

GELİŞTİRİLEN PROJELER DÜNYADA KULLANILACAK

Toyota Motor Corporation Ay Keşfi Mobilite Çalışmaları Proje Başkanı Ken Yamashita, bu projenin müşterileri için önemi hakkında ise şöyle konuştu:

"Bu projeyi sürdürürken teknolojiyi geliştirerek ve insanların büyümesini sağlayarak Japonya'ya katkıda bulunmak istiyoruz. 2029'da Ay'a inişten önce bile, gezginci projesiyle geliştirilen teknolojileri Dünya'daki topluma geri kazandırmayı umuyoruz."