Renault Group 2024 kârını açıkladı

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:46

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:46

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Group, cirosunu yüzde 7,4 artırarak, 56,2 milyar Euro'ya yükseltirken, faaliyet kârında 2023'e göre 146 milyon Euro'dan fazla artış ile cironun yüzde 7,6'sına denk gelen 4,3 milyar Euro kâr elde edildi.

Otomotiv faaliyet kârı ise 2023'te 3 milyar 51 milyon Euro iken, 2024'te otomotiv cironun yüzde 5,9'u seviyesinde, 2,9 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Net kâr - grup payı, 2023'e kıyasla yüzde 21 artışla 2,8 milyar Euro olarak gerçekleşirken, raporlanan net kâr - grup payı ise 0,8 milyar Euro oldu.

Güçlü operasyonel performans sayesinde 2,5 milyar Euro'luk beklentiye karşılık 2,9 milyar Euro serbest nakit akışı elde edildi.

Otomotiv net mali pozisyonu 31 Aralık 2023'e göre 3,4 milyar Euro'dan fazla artışla 31 Aralık 2024 itibarıyla 7,1 milyar Euro oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo Renault Group'un operasyonel performansını geliştirmeye, stratejilerini uygulamaya ve hedeflerine ulaşmaya devam ettiğini belirtti.

Meo, 2024'ün, benzeri görülmemiş ürün hamlelerinden elde ettikleri ilk kazanımlarla önemli bir yıl olduğunu vurguladı.

KÂRLI BÜYÜME HEDEFİ

Bu performansın, şirketin olağanüstü bir kolektif çalışmayla gerçekleştirdiği derinlemesine bir dönüşümün sonucu olduğunun altını çizen Meo, şunları kaydetti:

''Renault Group'u çok daha esnek, verimli ve performansı yüksek bir şirket haline getirdik. Ve burada durmayacağız. Son dört yılda inşa ettiğimiz güçlü temellere dayanan çevik ve yenilikçi bakış açımız sayesinde geleceğe yatırım yaparken, kârlı büyümeyi hedeflediğimiz yeni bir döneme adım atıyoruz. Bu başarılarından dolayı çalışma arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gösterdikleri tutku, bağlılık ve ekip ruhu başarımızın ardındaki en önemli etkenlerdir.''

TEMETTÜ NETLEŞİYOR

Renault Group 2025'te grup faaliyet kâr marjında yüzde 7'den fazla büyüme, 2 milyar Euro'dan fazla serbest nakit akışı hedeflerken, 2023 mali yılına ilişkin olarak hisse başına 1,85 Euro'ya 2,20 Euro (geçen yıla kıyasla + yüzde 19) temettü teklifi, 30 Nisan 2025'te Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda sunulacak.