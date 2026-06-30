Renault Trucks Türkiye, hafif ticari araç segmentine giriş yaptı

Renault Trucks Türkiye, taşımacılık sektörüne yönelik ürün gamını Renault Trucks Master Red Edition ile büyüterek ticari araç pazarındaki erişim alanını genişletiyor. Ticari kullanıcılar ve filo müşterilerine yönelik geliştirilen bu yeni yapılanma; Fransa, İngiltere ve İspanya gibi birçok Avrupa ülkesinin ardından Türkiye’de de uygulamaya alınıyor.

"HİZMETLER TEK NOKTADAN SUNULACAK"

Gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, ağır ticari araç müşterilerinin önemli bir kısmının aynı zamanda hafif ticari araç filosuna da sahip olduğunu belirtti. Delepine, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Renault Trucks Master Red Edition'ın Türkiye’de ürün gamımıza katılmasıyla birlikte müşterilerimize ihtiyaç duydukları çözümleri tek çatı altında sunabileceğiz. Bu adımla sadece ürün gamımızı genişletmekle kalmıyor, ticari araç alanındaki uzmanlığımızı, satış sonrası hizmetlerimizi ve operasyonel verimlilik odaklı yaklaşımımızı hafif ticari araç segmentine de taşıyoruz. Hedefimiz; müşterilerimizin toplam sahip olma maliyetini optimize eden, iş sürekliliğini destekleyen çözümler sunmak."

FARKLI TİCARİ İHTİYAÇLARA YÖNELİK VERSİYONLAR

Yapılan açıklamaya göre şirket, ilk etapta Master Red Edition modelinin şasi kabin ve panelvan versiyonlarını satışa sunacak. Farklı gövde seçenekleri, uzunlukları ve teknik özellikleri bulunan model ailesinin; lojistik, dağıtım, belediye hizmetleri ve saha operasyonları gibi geniş bir sektör yelpazesindeki üstyapı ihtiyaçlarına yanıt vermesi planlanıyor.

BAKIM PERİYODU 30.000 KİLOMETRE OLARAK BELİRLENDİ

Ticari araç kullanıcıları için kritik bir kriter olan toplam sahip olma maliyetini düşürmek amacıyla, Master Red Edition modellerinin bakım periyotları 30.000 kilometre olarak açıklandı. Uzatılan bakım aralıkları sayesinde servis ziyaretlerinin sıklığının azaltılması ve araçların operasyon dışında kaldığı sürelerin minimuma indirilmesi amaçlanıyor.

Şirket ayrıca, Renault Trucks Finansal Hizmetler bünyesinde esnek satın alma olanakları sağlayan finansman çözümleri ve ikinci el araç hizmetleri sunacağını da bildirdi.

3 YIL VEYA 160.000 KİLOMETRE GARANTİ

Pazara sunulan yeni modeller, 3 yıl veya 160.000 kilometre üretici garantisiyle destekleniyor. Garanti süresi boyunca üretim kaynaklı oluşabilecek arızalarda parça ve işçilik desteği sağlanarak işletmeler için öngörülebilir maliyet avantajı yaratılması hedefleniyor.

AĞIR TİCARİ ARAÇ SERVİS AĞI KULLANILACAK

Master Red Edition kullanıcıları, Renault Trucks'ın ağır ticari araç alanındaki mevcut satış ve servis ağından, teknik kadrosundan ve satış sonrası hizmetlerinden yararlanabilecek. Araçların en kısa sürede yeniden yola çıkmasını hedefleyen bir servis yaklaşımı benimseneceği belirtilirken; modellerde bağlantılı araç teknolojileri ve gelişmiş güvenlik sistemlerinin yer aldığı aktarıldı.