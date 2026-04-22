Resmi Gazete'de yayımlandı: Ortopedik engellilere ÖTV'siz araç listesi sil baştan güncellendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, ortopedik engellilerin ÖTV muafiyetli araç alım koşullarını yeniden belirledi.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASI DÜZENLEME

Anayasa Mahkemesi, engellilik oranı yüzde 90’ın altında olan ancak ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan kişilerin ÖTV muafiyetinden yararlanamamasını eşitlik ilkesine aykırı bulmuş ve ilgili hükmü iptal etmişti. Bu kararın ardından yeni düzenleme hayata geçirildi.

ORTOPEDİK ENGELLİLERE ÖTV MUAFİYETİ GENİŞLETİLDİ

Yapılan düzenlemeye göre, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engelliler, sürücü belgesi alamayacak durumda olmaları halinde ÖTV’siz araç satın alabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin bu kapsamdaki yurttaşların araç erişimini kolaylaştırmayı amaçladığı belirtildi.

KAPSAMA GİREN ARAÇLAR VE ÜST LİMİT

Düzenleme kapsamında binek otomobiller, panelvan, pick-up, arazi taşıtları, ATV, jeep ve station vagonlar ile belirli motor hacmindeki ticari araçlar ÖTV istisnasına dahil edildi.

Motor silindir hacmine bakılmaksızın belirlenen üst limitin altında kalan araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanacak.

BEYANNAME VERİLECEK AMA VERGİ HESAPLANMAYACAK

ÖTV istisnası kapsamında yapılan araç teslimlerinde mükellefler beyanname verecek ancak bu beyannamelerde vergi hesaplanmayacak.

SAĞLIK RAPORU VE DOĞRULAMA SÜRECİ

Alıcının ortopedik engel oranının yüzde 40 ve üzerinde olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu ile birlikte gerekli belgeler vergi dairesine sunulacak. Vergi dairesi, rapor ve belgeleri inceleyerek şartların uygunluğunu teyit edecek.

Engellilik oranlarının hesaplanması gerektiği durumlarda ilgili yönetmelik çerçevesinde değerlendirme yapılacak. Tüm doğrulamalar tamamlandıktan sonra ÖTV istisnasını gösteren belge düzenlenecek.