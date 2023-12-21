Tesla mahalleleri güneş enerji satraline dönüştürüyor: Şehirler değişiyor!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:56

Güncelleme: 21.12.2023 - 12:56

Tesla mahallesi, tüm evlerin Powerwall ev pil paketi de dahil olmak üzere Tesla'nın güç ekosisteminin tamamını veya bir kısmını entegre ettiği yeni gelişmeler için kullanılan bir terimdir.

Bunun en iyi örneği Austin, Texas'ta Brookfield Asset Management ve Dacra tarafından 12 bin kadar yeni evin Tesla güneş çatıları ve Powerwall'larla inşa edildiği yeni bir dev geliştirme projesi.

Tesla geçen yıl da Las Vegas'ta benzer bir projeyi duyurmuştu.

Tesla bugün daha fazla inşaatçıyı kaydetmek için "yeni ev inşaatçısı" programını tanıttı.

Açıklamada Tesla, şu anda dünya çapında toplam 100 MW'ın üzerinde kapasiteye sahip "600'den fazla güneş mahallesi" kurduğunu doğruladı.

Tesla'nın Atlanta merkezli büyük bir ev üreticisi olan Beazer Homes ile yeni bir ortaklığı kurduğu da açıklandı.

Şirket, enerji depolama ve güneş sistemlerinin arkasındaki "beyinlere" sahip olmak için güneş invertörünü ve Powerwalls'u kullanmaya odaklanıyor. Bu da Tesla'nın sanal enerji santrallerini ve Tesla Electric ürünlerini devreye sokmasını sağlıyor.