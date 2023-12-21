Volkswagen, Audi ve Porsche; Tesla'ya boyun eğdi: Taahhütte bulundu

Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:32

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:32

NACS, Tesla'nın Kasım 2022'de şarj konektörünün özelliklerini yayımlamasının ardından bu yıl sektörü kasıp kavurdu. Tesla bunu kullanan tek şirket olmasına rağmen, sistem "Kuzey Amerika Şarj Standardı" olarak adlandırıldı.

Bununla birlikte, Tesla ABD elektrikli araç (EV) pazarının çoğunluğunu oluşturduğundan, şirketin argümanı, Amerika'daki otomobillerin ve DC şarj istasyonlarının çoğunun zaten Tesla'nın konektörünü kullandığı, bu nedenle yine de fiili bir standart olarak kabul edilmesi gerektiğiydi.

FORD BAŞLATTI

Birkaç ay boyunca pek çok kişi bunu ciddiye almadı. Ancak Ford, gelecek araçlarında NACS fişini benimseyeceğini duyurarak sektörü sarstı. Kısa bir süre sonra GM de aynı hamleyi yaptı ve şimdi temelde herkes NACS'yi benimsedi.

Tek önemli direnişçiler, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen Group ve Stellantis idi.

Şimdi, VW Group'un 3 markasının bugün NACS konnektörünü kullanacağını duyurmasıyla son iki domino taşından biri düştü.

Duyuru VW, Audi, Porsche ve yakında çıkacak olan Scout markasını kapsıyor. Bugatti, Bentley ve Lamborghini gibi daha küçük VW markaları bugünkü duyurunun bir parçası değil.

2025'TEN İTİBAREN

Konnektör, benzer bir hamleyi duyuran diğer şirketlerin çoğunda olduğu gibi 2025'ten itibaren araçlara gelecek. Diğer şirketlerin çoğu da adaptörlerin 2024'te kullanıma sunulacağını duyurdu, ancak VW "2025'ten itibaren mevcut araçların Tesla Supercharger ağına erişmesi için adaptör çözümlerini araştırdığını" söylüyor.

Zaten 2026'ya kadar satışa sunulmayacak olan Scout marka araçların tümü başlangıçtan itibaren NACS girişleriyle gelecek.

Volkswagen'in duyurusu, sadece bir otomobil üreticisi olarak büyüklüğü nedeniyle değil, aynı zamanda şirketin Dieselgate emisyon skandalı cezasının bir parçası olarak VW'den ayrılan ve VW tarafından finanse edilen büyük bir şarj ağı olan Electrify America üzerindeki etkisi nedeniyle özellikle önemli. VW, NACS'ın benimsendiğini duyurduğu basın açıklamasında Electrify America'yı birkaç kez vurguladı.

Şu anda NACS konnektörünü kullanmayı planlamayan sadece bir büyük otomobil üreticisi kaldı. O da Stellantis.