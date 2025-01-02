Sıfır ve ikinci el araç tescil ücretlerine zam: Asgari ücret artışından yüzde 45 daha fazla!
Sıfır ve ikinci el araç tescil ücretlerine zam geldi. Yapılan zam yeniden değerleme oranınca yapıldı.
Sıfır ve ikinci el araç tescil ücretlerine zam yapıldı. Yapılan zam yeniden değerleme oranı olan yüzde 43.93'e yakın olarak yüzde 43.5 oranında yapıldı.
1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücrete 2024 asgari ücretine oranla yüzde 30 zam yapılırken araç alımlarına gelen zam yüzde 43.5 ile bu zammın yüzde 45 fazlasına tekabül etti.
İşte 2 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan sıfır ve ikinci el araç tescil ücretleri:
- Sıfır araç tescil ücreti: 1.633 TL
- 2. el araç tescil ücreti: 2 bin 139 TL
Etiketler: #otomobil #alım-satım #ikinci el araç #sıfır araba
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