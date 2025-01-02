Sıfır ve ikinci el araç tescil ücretlerine zam: Asgari ücret artışından yüzde 45 daha fazla!

Sıfır ve ikinci el araç tescil ücretlerine zam geldi. Yapılan zam yeniden değerleme oranınca yapıldı.

Sıfır ve ikinci el araç tescil ücretlerine zam: Asgari ücret artışından yüzde 45 daha fazla!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 15:35

Sıfır ve ikinci el araç tescil ücretlerine zam yapıldı. Yapılan zam yeniden değerleme oranı olan yüzde 43.93'e yakın olarak yüzde 43.5 oranında yapıldı. 

1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücrete 2024 asgari ücretine oranla yüzde 30 zam yapılırken araç alımlarına gelen zam yüzde 43.5 ile bu zammın yüzde 45 fazlasına tekabül etti.

İşte 2 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan sıfır ve ikinci el araç tescil ücretleri:

  • Sıfır araç tescil ücreti: 1.633 TL
  • 2. el araç tescil ücreti: 2 bin 139 TL

Etiketler: #otomobil #alım-satım #ikinci el araç #sıfır araba

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