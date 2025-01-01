DS Automobiles ve DS Iris System'e 2025 Smartbest ödülü
DS Automobiles ve DS Iris System, Autobest jürisi tarafından yapılan oylamayla 2025 Smartbest ödülünü kazandı.
Markadan yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, kullanıcılarına yapay zekayla hizmet verebilen bir marka olarak dikkati üzerine çekerken, Autobest jüri üyeleri tarafından Smartbest 2025 ödülüne layık görüldü.
Bundan önce bir başka DS Automobiles teknolojisi olan ses tanıma sistemine ChatGPT'yi entegre edeceğini duyuran marka, Alman Autobild ve Computer Bild dergileri tarafından 'Öncü Ödül'e layık görülmüştü. Ayrıca yine bu yıl, şirketin teknik özelliklerini takdir eden Auto Moto dergisi, Fransız markaya yenilikçilik dalında bronz ödül vermişti.
ChatGPT entegrasyonuna sahip bilgi ekosistemi olan DS Iris System, farklı ülkelerde hali hazırda DS 3, DS 4 ve DS 7 modellerinde kullanılıyor. Ayrıca yakın zamanda da şirketin sürüş, teknolojik ve tasarım becerilerini göstereceği amiral gemisi DS N°8'de de yer alacak.
DS IRIS SYSTEM
DS Iris System'e entegre edilen 'ChatGPT teknolojisi', 'İnternet Bağlantılı Navigasyon', 'Uzaktan Kontroller' ve 'Uzaktan E-Kontroller', 'İnternet Bağlantılı Alarm', 'Send2Nav','EV Seyahat Planlayıcı' ve 'e-Rotalar' (modele bağlı olarak) uygulamalarını bir araya getiren 'Connect Plus Paketi' kapsamında yer alıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Üst Yöneticisi (CEO) Olivier François, 30'dan fazla Avrupa ülkesinden uzmanlardan oluşan geniş bir jürinin verdiği ödülü almaktan onur duyduklarını ve ChatGPT'nin otomotiv dünyasına entegrasyonunda öncü olduklarını belirtti.
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