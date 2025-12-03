Şimdiye kadarki en güçlü Rolls Royce Black Badge İstanbul'da sergilendi: Fiyatı ve teknik özellikleri açıklandı...

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul, markanın alter egosu Black Badge Spectre’i 2026’nın ilk çeyreğinde açılması planlanan Beykoz’daki yeni yetkili servis atölyesinde özel bir lansman ile ilk kez tanıttı.

Black Badge Spectre tasarımı her yönüyle Rolls-Royce’un en güçlü ve cesur yorumunu sunuyor.

Black Badge müşterilerinin her zaman sınırları zorlayıp geleneksel lüks kodlarıyla tanımlanmayı kabul etmediklerini belirten Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal şu ifadeleri kullandı:

“Ghost, Cullinan ve her iki modelin de Black Badge’ları yoğun ilgi görüyor. İki yıl önce Spectre, tarihi bir dönüm noktasına imza attı. Bugün ise onun alter egosunu Türkiye’de sizlere tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Rolls-Royce müşterileri, en üstün işçilik ve kusursuz deneyimi talep ederken Black Badge müşterileri, aracın daha enerjik bir karaktere sahip olmasını ve kendi dünyalarını, bireysel hikâyelerini yansıtacak bir duruş sergilemesini istiyor.

Black Badge Spectre’ın her yönüyle önce bir Rolls-Royce, sonra elektrikli araç olduğunu vurgulayan Rolls-Royce Motor Cars Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann şöyle konuştu:

“Black Badge Spectre, Türkiye’de prömiyerini yaparken, Spectre’nin benzersiz şekilde sessiz ve kusursuz ama güçlü sürüş deneyimiyle sağladığı olağanüstü dinamizm devam ediyor.”

Bu felsefenin müşterilerin araçlarını sahada nasıl kullandığını doğru yansıtmasını sağlamak amacıyla, bir grup Black Badge sahibi, mühendislerin kimliği gizli sürüş verilerine erişim izni vermeyi kabul etti. Tahrik sistemi uzmanları, yüzbinlerce mil boyunca sürüş davranışlarını analiz ederek, müşterilerin maksimum gücü kısa süreli kullanımlarda, uzun süreli kullanımlara kıyasla daha çok tercih ettiğini ortaya koydu.

Black Badge Spectre, 1075 Nm’lik tork ve 485 659 beygirlik gücüyle tarihin en güçlü Rolls-Royce’u oldu.

'DAHA DİNAMİK BİR SÜRÜŞ DENEYİMİ'

Çift tahrik sistemindeki yenilikçi mühendislik yaklaşımı, Black Badge Spectre’nin güçlü bir ivlenme performansı sergilemesine imkân tanıyor. Bu işlevlerin kökeniyse tarihi bir uygulamaya dayanıyor. Efsanevi Rolls-Royce Merlin motoruyla çalışan uçaklarda, örneğin Supermarine Spitfire’da, pilotlar gaz kolundaki bir düğmeye basarak ek güç elde edebiliyordu.

İlk yenilik, Black Badge Rolls-Royce’un simgesi olan sonsuzluk işaretine bir gönderme yapan Infinity Modu. Direksiyon üzerindeki ∞ Infinity düğmesiyle etkinleştirilen mod, 485 kW (659 hp) gücün tamamını sunuyor ve sürücüye daha hızlı ve doğrudan bir gaz tepkisi sağlıyor.

Black Badge Spectre, Spirited Modu ile sürücüye ani ve güçlü bir hızlanma deneyimi sunuyor. Bu mod, torku geçici olarak 1075 Nm’ye çıkarıyor.

Rolls-Royce şasi uzmanları, müşterilerin Black Badge Spectre’in gücünü güvenle deneyimlemeleri için bir dizi yenilik yaptı. Artırılmış direksiyon sertliği, ayarlanmış yatay denge sistemi ve geliştirilmiş amortisörler, sürüş keyfini artırırken Rolls-Royce’a özgü zahmetsiz ve ünlü uçan halı (Magic Carpet Ride) deneyimiyle birlikte eşsiz bir denge sağlıyor.

BLACK BADGE TASARIMI

Tüm Black Badge modellerinde olduğu gibi, Black Badge Spectre’in ayna cilalı parlak detayları, aracın koyu karakterini vurgulayan imza koyu kaplamayla sunuluyor. Bu ayrıntı, markanın ikonik Pantheon Izgarası çevresi, Spirit of Ecstasy figürü ve çift “R” Onur Rozeti gibi ayrıntıları da kapsıyor.

Rolls-Royce, Black Badge Spectre için geliştirdiği yeni aydınlatmalı ızgara arka paneliyle müşterilere dış renklerini ön ızgaraya kadar taşıma ya da iç mekân ve coachline ile uyumlu özel bir vurgu oluşturma fırsatı sunuyor. Bu özellik, aracın ön bölümünü sadece aydınlatmakla kalmayıp, kişisel zevki yansıtan modern ve etkileyici bir imza haline getiriyor; böylece Spectre’ın özelleştirilebilirliği ve görsel karakteri daha da güçleniyor.

BLACK BADGE İÇ MEKAN

Black Badge Spectre’e adım attığınız anda, cesur iç tasarım hemen fark ediliyor.

Spirit of Ecstasy’nin soyut bir ifadesi olan aydınlatmalı gösterge paneli üzerindeki desen Black Badge ailesinde kullanılan Sonsuzluk (Infinity) sembolünü de içeriyor. Sonsuz gücün simgesi olan bu amblem, tarihî su hızı rekorlarını işaretlemiş ve adrenalin tutkunlarının güvenle benimsediği ikonik bir işaret oldu. Gösterge paneli, farklı boyut ve parlaklıklarda 5.500’den fazla “yıldız”dan oluşuyor ve Piano Black “gökyüzü” üzerine yerleştiriliyor.

Bu gelişmiş işçiliği öne çıkaran yüzey, zengin ve karmaşık bir Teknik Elyaf kaplamaya sahip. Elmas desenli dokuma, siyah Bolivar ahşap üzerine karbon ve ince metal ipliklerin ustalıkla işlenmesiyle hazırlanıyor. İplik, karbon fiber katmanları arasında el ile elmas deseni şeklinde işlenerek üç boyutlu bir görünüm oluşturuyor. Kuruduktan sonra, her iç parça kumlanıyor, altı kat vernikle korunuyor ve elle parlatılarak kusursuz bir yüzey elde ediliyor; bu da belirgin bir derinlik ve netlik kazandırıyor.

Black Badge Infinity sembolü, aracın arka koltukları ayıran deri “Waterfall” bölümüne işlenerek daha da vurgulanıyor.

Black Badge Spectre’in gösterge panelleri, seçilen bir renk temasıyla kişiselleştirilebiliyor ve SPIRIT işletim sistemi sayesinde müşteriler aracın fiziksel ve dijital yüzeylerini uyumlu hâle getirebiliyor. Bu dijital lüks mimarisi, müşterilere şarj durumunu izleme gibi uzaktan işlevlerin yanı sıra markanın özel dijital üyelik kulübü Whispers’a da erişim sağlıyor.

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS İSTANBUL YETKİLİ SERVİS’İ BEYKOZ’DA

Lansman ile Beykoz Acarkent’teki yeni Rolls-Royce servis atölyesi de ilk kez tanıtıldı. 2026’nın ilk çeyreğinde açılması planlanan atölye tüm satış sonrası hizmetleri sağlayacak. 2024’ün sonunda açılan Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Showroom’u ise Beşiktaş, Kuruçeşme’de yer alıyor.

ROLLS ROYCE SPECTRE BLACK BADGE TEKNİK BİLGİLER

Black Badge Spectre: WLTP:

Enerji tüketimi: 23.8-22.2 kWh/100km.

Elektrikli Menzil: 493-530 km.

CO2 emisyonu: 0 g/km.

ROLLS ROYCE SPECTRE BLACK BADGE FİYATI

Rolls Royce Spectre 900 bin Euro'luk başlangıç fiyatına sahipken Black Badge versiyonuna sahip olmak isteyenler ise 1.1 milyon Euro'luk fiyat etiketini ödemek zorunda.