Skoda'da ÖTV düzenlemesi sonrası fiyat avantajı: 400 bin TL indirim!

ÖTV düzenlemesi ile elektrikli, benzinli, dizel ve hibrit araçların tabi olduğu oranlar değişti.
Benzinli ve dizel modellerde yüzde 70'lik dilim beraberinde indirimi ortaya çıkarırken pek çok model ise daha yüksek vergi oranları ile zamlandı.
SKODA FABIA
ÖTV matrah düzenlemesi sonrası, yakıt verimliliğiyle öne çıkan, şehir içi sürüşe uygun kompakt boyutları ve DSG şanzımanıyla dikkat çeken Fabia Premium 1.0 TSI 110 PS yüzde 75 ÖTV oranıyla 1.533.400 TL, sportif tasarımı ve güçlü motoruyla genç sürücülerin tercihi Fabia Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS, 50.000 TL’nin üzerinde indirimle 1.795.600 TL, SUV konforunu kompakt sınıfla birleştiren Yeni Kamiq Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1.785.500 TL’ye iniyor.
SKODA SCALA
Geniş iç hacmi ve sportif tasarım detaylarıyla dikkat çeken Scala Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG yüzde 80 ÖTV oranıyla 2.124.600 TL’den 1.957.400 TL’ye, teknolojisi, konforu ve geniş bagaj hacmiyle markanın en çok tercih edilen modellerinden Octavia Premium 1.5 eTSI 150 PS DSG versiyonu ise 2.711.000 TL’ye düşüyor.
SKODA KAROQ
Skoda Karoq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG yüzde 80 ÖTV oranı sonucunda 400.000 TL’nin üzerinde indirimle 2.376.850 TL’ye satılıyor.
SKODA KODIAQ
Geniş ailelerin SUV tercihi olarak öne çıkan 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG Yeni Kodiaq Prestige 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG yüzde 90 ÖTV oranı ile 3.729.500TL’ye satışa sunuluyor.
SKODA ENYAQ
Markanın tam elektrikli modeli Enyaq 60 e-Prestige 204 PS ise yüzde 25 ÖTV ile 2.446.700 TL’den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini alıyor.