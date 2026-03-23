Skoda’dan rekor büyüme

Škoda Auto CEO’su Klaus Zellmer, markanın bu etkileyici başarısına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Škoda’nın finansal parametreleri markanın 130 yıllık tarihindeki en iyi seviyeye ulaştı. 2022’de Avrupa’da 10’uncu sıradaydık. Bugün ise ilk 3 içindeyiz. Aynı zamanda 1 milyon adetlik üretim ve satış eşiğini de geride bıraktık” ifadelerini kullandı.

Markanın Avrupa dışında Hindistan, Vietnam, Güneydoğu Asya, Kuzey Afrika ve Ortadoğu gibi pazarlarda da büyümesini sürdürdüğüne dikkat çekildi.

TÜRKİYE’YE ‘SUPERB’ VURGUSU

Zellmer’in açıklamalarında Türkiye pazarına yönelik vurgular da büyük ilgi çekti. Škoda’nın son 15 yılda önemli ölçüde değiştiğini ve bunun müşteri profiline de yansıdığını belirten Zellmer, özellikle elektrikli araçlarda müşteri profilinin değiştiğini söyledi. Türkiye özelinde de Yüce Auto ve bayi ağının, müşteri ilgisi ve memnuniyeti açısından çok güçlü bir performans gösterdiğini ifade etti.

CEO Zellmer’in Türkiye’ye dair en çarpıcı mesajı ise Superb sedan modeli hakkında geldi: “Superb sedan üretiminin yarısı Türkiye’ye gönderiliyor. Bu araç adeta Türkiye için geliştirildi ve üretiliyor.”

ELEKTRİFİKASYON HIZ KESMİYOR

Satış rakamlarında Škoda’nın en çok satan modeli, mevcut dördüncü nesli 2020’den bu yana pazarda olan ve toplam satışları bir milyon adedi aşan Octavia oldu. 2025 yılı satışlarında Octavia’yı sırasıyla Kodiaq, Kamiq ve Fabia modelleri takip etti.

Elektrikli ve elektrik destekli araçların müşteri teslimatları, yıllık bazda iki kattan fazla artarak 218 bin 700 adede ulaştı. Bu teslimatların 174 bin 900’ünü tam elektrikli modeller, 43 bin 800’ünü ise şarj edilebilir hibritler oluşturdu.

Tam elektrikli Elroq, Avrupa’da en çok tercih edilen ikinci elektrikli otomobil olurken, daha büyük Enyaq modeli de kıta genelinde ilk yedi içinde yer aldı. Yılın ilk yarısında yeni tamamen elektrikli Epiq modelini tanıtacak olan marka, ardından yedi koltuklu Peaq’ı piyasaya sürecek ve böylece tamamen elektrikli ürün gamını iki katına çıkaracak.

TOFAŞ TEKRAR ABD’YE İHRACATA BAŞLIYOR

Tofaş, üretim kapasitesi ile Türkiye’nin ihracat gücünü artırmaya devam ediyor. Bursa’daki Tofaş fabrikasında üretilen, orta hafif ticari araç segmentinde yer alan K0 kodlu araç, 2027 yılının ikinci yarısında Ram ProMaster City ismiyle Kuzey Amerika’ya ihraç edilmeye başlanacak.

Kuzey Amerika pazarına yeniden ihracata başlamayı çok değerli bir gelişme olarak değerlendiren Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Tofaş olarak bu pazara yeniden ihracat yapıyor olmaktan hem ülkemiz hem de şirketimiz adına büyük memnuniyet duyuyoruz. 2032 yılına kadar yaklaşık 1 milyon adetlik üretim planladığımız K0 projesinin, 2027 yılından itibaren 230 bin adedini Kuzey Amerika’ya ihraç edeceğiz. Pazar çeşitliliğimizi artırarak globaldeki güçlü konumumuzu daha üst seviyeye taşıyacağız” dedi.

Kuzey Amerika pazarına Ram ProMaster City ismiyle sunulacak ve Tofaş tarafından üretilecek yeni orta boy hafif ticari van, 1.6 litrelik dört silindirli turbo beslemeli motorla yollara çıkacak. 166 beygir güç üreten motor, gücünü 8 ileri otomatik şanzıman aracılığıyla ön aksa aktarıyor.

Güvenlik teknolojileri arasında otomatik acil frenleme destekli çarpışma uyarısı, sürücü dikkat uyarısı ve yan perde hava yastıkları yer alıyor. 4.7 metreküp taşıma hacmi ve 2.82 metre uzunluğundaki yükler için sunduğu geniş yükleme zemini sayesinde araca iki standart ABD paleti arka arkaya yerleştirilebiliyor.

KARSAN’IN CİROSUNUN YÜZDE 67’Sİ ELEKTRİKLİLERDEN

Karsan, 2025 yılında cirosunu yüzde 11 artırarak 330 milyon Avro’ya çıkardı. Cironun 220 milyon Avroluk kısmını elektrikli araç satışlarından elde eden Karsan, ihracatını da yüzde 43 artırarak 197 milyon Euro seviyesine çıkardı. Avrupa’daki büyümesini sürdürmeyi hedefleyen Karsan, 2026’da otonom toplu ulaşımda sürücüsüz operasyona başlamayı planlıyor.

Karsan CEO’su Okan Baş, Karsan e-JEST ve e-ATAK modellerinin Avrupa toplu ulaşım pazarında kendi segmentlerinde liderliği kimseye kaptırmadığını söyledi.

2026’da elektrikli satışlarını artırarak Avrupa’daki büyümesini sürdürmeyi, orta vadede ise önümüzdeki beş yıl içinde Avrupa’nın ilk beş oyuncusu arasına girmeyi hedeflediklerini vurgulayan Okan Baş, “Bu doğrultuda yeni pazarlara açılacağız. Hollanda, İsveç, Norveç ve Almanya’da yokuz. Bu pazarlarda öncelikle yapılanmamızı başlatacağız. Ayrıca geçtiğimiz yıl giriş yaptığımız İspanya ve Polonya pazarlarında da gücümüzü artıracağız. Avrupa’daki elektrikli araç parkımızı yüzde 30’un üzerinde büyüterek 2 bin 800 adedin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 8 metrelik Otonom e-ATAK ile Avrupa’ya, 6 metrelik Otonom e-JEST ile Amerika’ya odaklanacağız” diye konuştu.

AÇIK HAVA SÜRÜŞÜ YENİDEN TANIMLANIYOR

İtalyan süper spor otomobil üreticisi Ferrari, ön-ortadan konumlandırılmış çift turbo V8 motorlu yeni 2+ spider modeli Amalfi Spider’ı tanıttı. Ödüllü F154 motor ailesinden türetilen 640 beygir gücündeki çift turbo V8 motoru ve gelişmiş sürüş teknolojileriyle dikkat çeken Amalfi Spider, açık hava sürüşünü Ferrari’nin karakteristik dinamikleriyle yeniden yorumluyor.

13.5 saniyede açılıp kapanabilen yumuşak tavanı sayesinde sürüş keyfini kesintisiz hale getiren model, zarif tasarımı ve yenilikçi çözümleriyle öne çıkıyor.