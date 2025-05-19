Skoda Fabia 5 milyon adede ulaştı





Skoda’nın B segmentindeki modeli Fabia, otomotiv tarihinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. 1999 yılından bu yana üretilen Fabia’nın 5 milyonuncusu, Çek markanın ana üretim tesisi Mlada Boleslav’da banttan indirildi. Bu üretim adediyle Fabia, Octavia’dan sonra Skoda’nın en çok tercih edilen ikinci modeli oldu.

Geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Fabia, Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda büyük beğeni kazandı. İlk kez 1999 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Fabia, yeni platformu, şık tasarımı ve fonksiyonelliğiyle kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Bu model, aynı zamanda markanın yeni dönem vizyonunun da simgesi haline geldi. Fabia, üretime girdiği ilk yıllardan itibaren farklı gövde tipleri, motor seçenekleri ve donanımlarıyla pazarda kendine yer edindi.

2024 yılında 117 binin üzerinde global satış adedine ulaşan Fabia, sadece bir şehir otomobili olmanın ötesine geçerek ralli dünyasında da kendini kanıtladı. Fabia Rally2, Rally2 evo ve Fabia RS Rally2 gibi versiyonlarıyla kendi kategorilerinde tüm zamanların en başarılı ralli otomobillerinden biri oldu.



