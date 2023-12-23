Stellantis, Cezayir'de üretime başlıyor: Fiat 500 ve Doblo modelleri...

Yayınlanma: 23.12.2023 - 12:44

Güncelleme: 23.12.2023 - 12:44

Şirketten yapılan açıklama göre, Kasım 2022 taahhüdünü yerine getiren Stellantis, tesis için başlangıç olarak 200 milyon Avro'luk bir yatırım yapıldı.

Yüzde 35’in üzerinde yerlilik oranıyla üretim yapacak olan tesis, Cezayir pazarı için yılda 90 bin adet otomobil montajı gerçekleştirecek. Bu stratejik hamleyle Cezayir otomotiv endüstrisinin geliştirilmesine, istihdam yaratılmasına ve teknoloji transferine yönelik uzun vadeli bağlılığını gösteren Stellantis ayrıca, Cezayir’deki otomotiv ekosisteminin gelişimine katkısını artırmayı öngören Niyet Mektubu’nu da imzaladı.

Cezayir, Stellantis’in Ortadoğu ve Afrika Dare Forward planı kapsamında güçlü endüstriyel ayak izine ulaşma ve yılda 1 milyonun üzerinde araç üretim kapasitesiyle bölgedeki lider otomotiv oyuncusu olma planında önemli bir rol oynayacak.

Bu stratejik hamleyle Stellantis, Fiat 500 ve Fiat Doblo dahil olmak üzere Fiat modellerinin yerli üretimi yoluyla ülke otomotiv sektörünün gelişimini desteklemenin yanı sıra şirketin Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki pazar payını daha da güçlendirecek.

NİYET MEKTUBU İMZALANDI

Stellantis'in otomotiv endüstrisinin gelişimine katkısını hızlandırmak amacıyla Stellantis ile Cezayir yetkilileri arasında bir Niyet Mektubu da imzalandı.

Bu, üretim kapasitesi, yerel entegrasyon oranı ve Cezayir eğitim bakanlıkları ile ortaklaşa bir Stellantis Akademisi'nin oluşturulması açısından ikinci adımı temsil ediyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Cezayir Sanayi ve İlaç Üretim Bakanı Ali Aoun, ''Stellantis’in Cezayir sanayi projesinin genişlemesi ve bu tesisin üretim kapasitesinin yerel ve ihracat pazarları doğrultusunda genişletilmesine ilişkin niyet mektubunu imzaladık. Kamu olarak refah ve istihdam yaratmaya yönelik tüm yatırım projelerine destek sağlamayı taahhüt ediyoruz'' dedi.

CEZAYİR PLANI AÇIKLANDI

Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares de iDare Forward 2030 planının, Cezayir’in Stellantis’in bölgesel geleceğine dahil edilmesini öngördüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

''Fiat markasını ülkeye getirerek, Cezayir’de otomobil üreterek ve Cezayirli müşterilerimize harika modeller sunarak bu planımızı gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bu, Tafraoui sakinleri ve Cezayirli müşterilere katma değer yaratan büyüme ve gelişme yolculuğunun başlangıcıdır. Bu gelişmeyle ülkeye olan bağlılığımızı artırmaya hazırız.''

2024 yılında SKD olarak 40 bin adet üretim hedefleniyor. Tesis, 2026 yılına kadar boyama, kaynak ve punto dahil 90 bin adet otomobil montajı gerçekleştirecek. 2023 yılında Cezayir’de 500 kişilik doğrudan istihdam yaratmış olan projenin, 2024 yılı sonuna kadar 1.200, 2026 yılına kadar ise 2.000 kişiye ulaşması hedefleniyor. Ayrıca yerel tedarikçi ekosistemi 2026 yılına kadar 1.600’ün üzerinde dolaylı istihdam yaratacak.