Bu fırsat kaçmaz! DFSK modellerinde sabit fiyat garantisi: 70 bin lira indirim, 300 bin lira faizsiz kredi, hediye şarj ünitesi...

Yayınlanma: 22.12.2023 - 17:21

Güncelleme: 22.12.2023 - 17:21

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DFSK, iki binek SUV modeli için araç teslim tarihine kadar 'sabit fiyat garantisi' uygulamasını devreye aldı.

Sportif coupe tasarımıyla ilk bakışta farklı olduğunu kanıtlayan D SUV segment Fengon 5 ve C SUV segmentinde konumlanan Fengon 500'e sahip olmak isteyenler araç bedellerinin yarısını ödedikleri takdirde, araçlarını teslim alıncaya kadar hiçbir fiyat artışından etkilenmeyecekler.

DFSK Fengon 5

Ekim ayındaki lansmana özel fiyatlarını kur artışlarına rağmen aynı seviyede tutan markanın, DFSK Fengon 500 modeli 1 milyon 175 bin TL, DFSK Fengon 5 ise 1 milyon 590 bin TL'lik ulaşılabilir fiyatıyla satışa sunuluyor. Sabit fiyat olanağından yararlanmak isteyenler DFSK yetkili satıcılarına başvuru yapabiliyor.

DFSK Fengon 500

Sabit fiyat garantisi ile birlikte yeni nesil Coupe SUV Fengon 5 için DFSK Finans ayrıcalığıyla Aralık ayına özel 300 bin TL'ye kadar yüzde 0'dan başlayan faiz oranları veya peşin alımlarda ise 70 bin TL nakit alım desteği de sağlanıyor.

TİCARİ KAMPANYASI SÜRÜYOR

DFSK Türkiye'nin SUV modellerle birlikte hafif ticari araçlarına yönelik özel kampanyası da sürüyor.

DFSK Finans ayrıcalığıyla, DFSK'nın ticari ürün gamında bulunan 1,5 litrelik benzinli motora sahip tek kabin C31 pick-up için de yüzde 0'dan başlayan kredi oranı ve 48 aya varan vade seçenekleri veya 40 bin TL'lik takas desteğiyle satışa sunuluyor.

DFSK'nin Türkiye'ye sunduğu ilk ve tek elektrikli kamyoneti EC31 ile 300 kilometrelik menzil sunan elektrikli van model EC35, yüzde 0'dan başlayan faiz oranı ve 48 aya varan vade veya 40 bin TL'lik takas desteğiyle aralık kampanyasına dahil oluyor.

DFSK'nin elektrikli EC31 ve EC35 modellerini kampanya ile satın almak isteyenlere ayrıca 'DFSK Duvar Tipi Şarj Ünitesi' hediye ediliyor.

İLK TESLİMATLAR YAPILIYOR

Türkiye otomotiv sektöründe iki binek, dört hafif ticari aracıyla yerini alan DFSK Türkiye, ön siparişle satışa sunduğu modellerinin ilk teslimatlarını da gerçekleştirmeye başladı.