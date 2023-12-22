Yakıt tüketiminde rekor kırıldı: Şimdiye kadar bildirilen...

Yayınlanma: 22.12.2023 - 16:43

Güncelleme: 22.12.2023 - 16:43

Amerikan araçları daha büyük ve daha güçlü hale geldi ancak yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonlarında rekor kırıldı.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) bu hafta yıllık Otomotiv Trendleri Raporu'nu yayımladı ve 2022'nin ulaşım sektörü için parlak bir yıl olduğunu ortaya koydu. Yakıt ekonomisi rekor seviyeye ulaşırken, CO2 emisyonları rekor düşük seviyeye ulaştı.

YILLIK İYİLEŞME İKİYE KATLADI

Otomotiv endüstrisi emisyon ve yakıt ekonomisinde neredeyse son on yılın en büyük yıllık gelişmelerini kaydetti. Ortalama yakıt ekonomisi 2021 ve 2022 yılları arasında 0,6 MPG (1 mil için kaç galon kayıt tüketildiği) artarak son 10 yıldaki ortalama yıllık iyileşmeyi ikiye katladı.

Ortalama yakıt ekonomisindeki bu artış, çoğu araç tipindeki kazanımlar sayesinde meydana geldi. EPA, neredeyse her segmentin şimdiye kadarki en verimli çağını yaşadığını ve spor araçların 2022'de ekonomilerini 2,4 MPG artırdığını bildirdi.

Bu arada, elektrikli ve plug-in hibrit araçlar büyük bir yükü kaldırarak sektörün ortalama yakıt ekonomisinin 1,2 MPG artmasına yardımcı oldu. Yeni enerji araçlarının benimsenmesi artıyor ve satışlar 2023'te hızlandı, bu da EPA'nın sektörün performansının gelecek yıl tekrar iyileşmesini beklediği anlamına geliyor.

Aynı zamanda bu tüm yeni araçlar için tahmini gerçek dünya CO2 emisyonlarının da önemli ölçüde düştüğü anlamına geliyordu. Bir önceki yıla göre yüzde 3 azalan emisyonlar, şimdiye kadar bildirilen en düşük değerine ulaştı. 2004 yılından bu yana CO2 emisyonları yüzde 27 oranında düşerken yakıt ekonomisi yüzde 35 oranında artmıştır.

EMİSYON KREDİSİ

EPA, 14 büyük üreticinin tamamının 2022 yılında sera gazı programı gerekliliklerine uygun olduğunu bildiriyor, ancak GM ve Mercedes gibi otomobil üreticilerinin bu hedefe ulaşmak için Tesla'dan emisyon kredisi satın almak zorunda kaldıkları uyarısı da var.

Stellantis, sektördeki en düşük ortalama yakıt ekonomisine sahip otomobil üreticisi oldu.

EPA Yöneticisi Michael S. Regan ise konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

''Amerika Birleşik Devletleri temiz bir ulaşım geleceğine doğru hızlanırken, bugünkü rapor iklim kirliliğini ve diğer zararlı emisyonları azaltmak için sektör tarafından bugüne kadar kaydedilen tarihi ilerlemeyi vurgulamaktadır" dedi. "Üreticilerin birden fazla araç kategorisinde inovasyon yapmaya ve teknolojiler geliştirmeye devam ettiğini görmek bizi heyecanlandırıyor; bu da galon başına düşen kilometrede önemli bir artışa yol açarak maliyet tasarruflarını ülkenin dört bir yanındaki ailelere aktarıyor."