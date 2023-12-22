Türkiye'de de satışta olan model Avrupa'da sınıfının en iyisi seçildi

Yayınlanma: 22.12.2023 - 17:34

Güncelleme: 22.12.2023 - 17:34

Otomotiv devi SAIC bünyesinde üretim yapan köklü İngiliz otomobil markası MG, dünya çapında kazandığı prestijli ödüllere bir yenisini daha ekledi. Euro NCAP güvenlik testinden 5 yıldız alan ve MG markasının satış rekoruna katkıda bulunan yüzde 100 elektrikli modeli MG4 Electric, Amsterdam’daki RAI oditoryumunda gerçekleştirilen Fully Charged Ödülleri kapsamında tüketici oylarıyla “40.000 Euro'nun altındaki En İyi EV” seçilerek bir kez daha ödül kürsüsüne çıktı.

MG4 Electric, aralarında Dacia Spring Electric 65 Extreme, Fiat 500e Hatchback 42kW, Jeep Avenger Electric ve Volvo EX30 gibi modellerin de olduğu 8’den fazla adayı geride bırakarak zafere ulaştı.

60 BİN ADETTEN FAZLA SATILDI

Fully Charged Ödülleri, temiz enerji ve elektrikli araçlara yönelik ilk “Tüketici Oylaması” ödülü olmasıyla da ayrı bir öneme sahip.

Türkiye’de elektrikli ürün gamını genişleten köklü İngiliz otomobil markası MG (Morris Garages), MG4 Electric ile Nisan 2023 itibarıyla ülkemizin C segmentine giriş yaptı. MG4 Electric modeli, kısa sürede çok sayıda sipariş aldı.

MG4 Electric, Avrupa yollarına çıktığı 2022 yılından bu yana 62 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirerek Avrupa ve Hollanda'da en çok satan MG modellerinden biri oldu.

Fully Charged Ödülleri, temiz enerji ve elektrikli araçlara yönelik ilk “Tüketici Oylaması” ödülleri olarak dikkat çekiyor. Ödül bu yıl ilk kez Amsterdam'daki RAI oditoryumunda düzenlenen Fully Charged Live etkinliği kapsamında gerçekleştirildi. Çevre dostu teknolojinin öncüsü Myenergi tarafından desteklenen etkinlik, elektrikli araç geçişindeki geleceğin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının ve yarının akıllı evlerinin gelişimini de desteklemek için elektrikliye geçiş dünyasının dört bir yanındaki liderleri ve öncüleri bir araya getiriyor. Adaylar, Fully Charged izleyicileri arasında yapılan geniş çaplı bir anket ile belirleniyor. Ardından ilk adaylar ekibin kendisi ile 15 kişilik enerji ve ulaştırma uzmanından oluşan bir jüri tarafından belirleniyor. Sonrasında 15 kategorinin her birinde finalistler seçiliyor. MG burada, MG4 Electric ile 40.000 Euro'nun altındaki En İyi EV kategorisinde rakiplerini geride bırakarak ödüle layık görüldü.

MG İskandinav ve Benelüks CEO'su ve MG Benelüks Başkanı Aiden He ödül üzerine şöyle konuştu:

“Bu ödül, elektrikli ulaşımı tüm Avrupalı sürücüler için erişilebilir hale getirme konusundaki kararlılığımızın bir başka önemli kanıtı. Yeni elektrikli yaşam tarzını birlikte başlatalım ve geleceğe doğru ilerlemeye devam edelim.”

MG4 FİYATLARI

Türkiye'de üç versiyonuyla satışa sunulan MG4'ün kampanya kapsamındaki fiyatları şöyle: