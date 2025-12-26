Stellantis yönetim kadrosunda kritik değişiklik: Stellantis’te Pro One’da liderlik koltuğu değişti...

Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, Küresel Ticari Araçlar İş Birimi Pro One’da önemli bir atamaya imza attı. Bu kapsamda Stellantis, Eric Laforge’un 1 Ocak 2026 itibariyle Stellantis Pro One Küresel İş Birimi’nden sorumlu olarak atandığını duyurdu. Otomotiv sektöründe 39 yıl, Stellantis bünyesinde ise 10 yıl görev yapan Eric Laforge, Ocak 2026 sonu itibarıyla şirketten ayrılacak olan Anne Abboud’un yerini alacak.

ERİC LAFORGE KİMDİR?

Eric Laforge yeni görevinde, Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall olmak üzere altı markayı bünyesinde barındıran Stellantis Pro One Ticari Araçlar iş biriminin konsolidasyonu ve gelişimine liderlik edecek. Paris’te bulunan Ecole Superieure de Gestion et Finance (ESGF) mezunu olan ve otomotiv yolculuğuna 1990 yılında Fiat ile başlayan Eric Laforge, otomotiv sektöründe 30 yılı aşkın deneyimi kapsayan bir kariyere sahip. Kariyerinin devamında Fransa ve İtalya’da satış alanında uzun yıllar görev alan Eric Laforge, ardından Fiat Chrysler Automobiles (FCA) İsviçre ve sonrasında Almanya CEO’luğu gibi kilit pozisyonlarda bulundu. Eric Laforge, 2015-2018 yılları arasında ise MOPAR Parça ve Servisler bünyesinde birçok pazardan sorumlu direktör olarak görev yaptı. 2019 yılında FCA bünyesinde Orta Avrupa’dan Sorumlu Binek ve Hafif Ticari Araçlar Direktörü olarak atanan Eric Laforge, daha sonra Fiat Professional markasının başına geçti. Lagorge, 2021 yılında ise Stellantis’in Avrupa Ticari Araçlar İş Birimi Başkanı olarak görevlendirildi. 2023 yılından 2025’in başına kadar Genişletilmiş Avrupa bölgesinde Jeep, Ram ve Dodge markalarına liderlik eden Eric Laforge, 1 Nisan 2025 tarihinden bu yana ise Renault Group’ta Ticari Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.