Stellantis'te kritik atamalar: Jeep'te büyük değişim! Yeni yönetimler göreve başlıyor...

Yayınlanma: 04.02.2025 - 16:43

Güncelleme: 04.02.2025 - 16:43

Stellantis, CEO Carlos Tavares'in ayrılmasının ardından, Jeep, Peugeot, DS Automobiles ve Pro One ticari araç birimlerinin başına yeni yöneticiler atayarak, organizasyonunu değiştirmeye devam ediyor. Şirket ayrıca daha fazla bölgesel kontrol sağlayan “organizasyonunu basitleştirmek” için adımlar attı.

Jeep'te Antonio Filosa, Stellantis'in Kuzey Amerika'dan sorumlu işletme müdürü olarak daha önemli işleri olduğu için görevinden ayrıldı. Filosa'nın yerine daha önce Kuzey Amerika'da Jeep markasının kıdemli başkan yardımcısı ve başkanı olarak görev yapan Bob Broderdorf getirildi.

Stellantis, “Broderdorf, Kuzey Amerika ve küresel operasyonları satış, operasyon, ürün, iletişim ve pazarlamayı yöneten tek bir grupta birleştirerek Jeep markası için yeni bir liderlik ekibinin başına geçecek” dedi. Şirket ayrıca eski Ram patronu Mike Koval'ın Jeep'te kıdemli başkan yardımcısı ve satış operasyonları başkanı olacağını duyurdu.

385 BİNLİK DÜŞÜŞ

Değişikliklerin işe yarayıp yaramayacağı henüz belli değil ancak Stellantis, Cherokee'yi ortadan kaldırmayı ve fiyatları yukarı çekmeyi de içeren bir dizi yanlış adımla Jeep satışlarını dibe vurdurdu. Bu ve diğer hatalar ABD satışlarının 2018'de 973 bin 227 adetten geçen yıl 587 bin 725 adede düşmesine neden oldu. Bu, on yıldan kısa bir süre içinde 385 bin 502 araçlık şaşırtıcı bir düşüş anlamına geliyor.

PEUGEOT'DA ATAMA!

Avrupa'da Xavier Peugeot DS Automobiles'in CEO'su oldu. Peugeot, “Stellantis bünyesindeki diğer stratejik görevlerine devam edecek olan” Olivier François'nın yerine geçti. Peugeot, PSA Peugeot Citroën'e 1994 yılında katıldı ve yıllar içinde Peugeot Hollanda Direktörü, Peugeot Ürün Direktörü ve Citroën Ürün Başkanı da dahil olmak üzere çeşitli unvanlara sahip oldu.

Peugeot'dan bahsetmişken, Alain Favey Fransız otomobil üreticisinin CEO'su olarak atandı. Volkswagen ve ardından Europcar Mobility Group'a geçmeden önce PSA Group'ta 20 yıl geçirdi. Favey, şirkette geçirdiği 20 yılın ardından emekliye ayrılan Linda Jackson'ın yerini aldı.

PRO ONE'IN BAŞINA ANNE ABBOUD GELDİ

Son olarak, Anne Abboud Stellantis Pro One'ın başına getirildi.

Personel değişikliklerinin yanı sıra Stellantis, çeşitli bölgelerinin artık “ürün planlama, ürün geliştirme, endüstriyel ve ticari faaliyetler açısından gelişmiş yerel karar alma ve yürütme yeteneklerine” sahip olduğunu açıkladı. Şirketin Kurumsal İlişkiler ve İletişim ekipleri de “tüm paydaşlarıyla sürekli etkileşim” sağlamak üzere birleştiriliyor.

Şirketin çeşitli markalarını daha iyi desteklemeyi vaat eden yeni bir Pazarlama Ofisi de var. Buna geleneksel reklamların yanı sıra küresel etkinlikler ve sponsorluklar da dahil.

Doldurulmayan en büyük pozisyon ise Tavares'in Stellantis CEO'su olarak eski pozisyonu. Bununla birlikte, otomobil üreticisi yeni bir arayışın “iyi bir şekilde devam ettiğini” ve “2025'in ilk yarısı içinde sonuçlanacağını” söyledi.